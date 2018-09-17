台灣證交所上周（9/10~9/14）外資交易變化

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）根據台灣證券交易所統計，上週（9/10~9/14）外資在集中市場總買進金額為2,064.51億元，總賣出金額為1,904.99億元，買超為159.52億元。

另統計自2018年年初至9月14日止，外資總買進金額為5兆9,434.03億元，總賣出金額為6兆1,497.33億元，累計賣超為2,063.30億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆3,492.91億元新台幣，占全體上市股票市值的41.21%，較9月7日的13兆4,089.28億元新台幣，減少596.37億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：遠東新：買進65,310千股，賣出26,299千股，買超39,011千股。

第二名：聯電：買進184,404千股，賣出148,368千股，買超36,036千股。

第三名：永豐金：買進54,367千股，賣出20,306千股，買超34,061千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進100,765千股，賣出133,873千股，賣超33,108千股。

第二名：華邦電：買進61,789千股，賣出86,427千股，賣超24,638千股。

第三名：國泰金：買進28,928千股，賣出46,523千股，賣超17,595千股。