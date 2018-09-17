越南的中秋節有童趣    提燈籠盼步步高升

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）你知道在越南，中秋節也是兒童節嗎？每年臨近中秋節時，越南的小朋友就會提著鯉魚燈籠到處玩樂，期盼長大後能夠「跳龍門」步步高升，移民署桃園市服務站9月16日在桃園市中立區公民會館舉辦中秋文化體驗，邀請新住民與移工參加，盼透過文化交流拉近距離，感受台灣濃厚的人情味。

桃園市越配權益促進會理事長馮玉英表示，越南中秋節也是兒童節，家家戶戶會在傍晚的時候帶著小孩提著各式各樣的燈籠在街頭巷口出現，燈籠有各種動物、花卉、星星等造型，非常有趣，除了提燈籠討個好彩頭外，越南人還會一起出門看花燈及水燈。在這之中唯一跟台灣一樣的習俗，就是吃月餅了。

為使桃園的移工朋友及新住民感受過節氣氛，移民署桃園市服務站攜手桃園市越配權益促進會及桃園市政府文化局，特別於9月16日下午在桃園市中壢區公民會館，舉辦中秋文化體驗、手作燈籠及品嚐越南月餅活動，並趁此機會關懷移工在台灣的生活情形，及工作上是否遇到困難，把關懷帶給一同慶祝中秋節的移工朋友們 。

移民署林萬益主任表示，台灣人過中秋節都是以吃月餅、烤肉及剝柚子為主，越南的中秋節反而和台灣的元宵節很像，各地會舉辦燈會及花燈比賽，雖然節日相同，但國情文化不同，因此所呈現的過節方式也不一様，希望能藉由這次的文化體驗及關懷活動，讓更多人可以體驗到越南過節的方式及文化。