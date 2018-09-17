柚見中秋圓   新住民DIY月餅促文化融合  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）中秋節即將到來，彰化縣政府16日在彰化體育館舉辦月餅DIY活動，邀請3位新住民講師教導民眾製作特具特色的東南亞月餅糕點，展現彰化在地文化與新南向國家的文化交流。

這場「柚見中秋圓、秋意傳餅情-世界月餅總匯活動」，以慶祝中秋團圓氛圍為活動主題，辦理有趣的世界月餅總匯活動，來自中國、越南、印尼、柬埔寨、泰國、菲律賓等新住民朋友們到場同樂，主辦單位並邀請來自越南的陳凰莊、張寶月及印尼的譚艷薇3位老師來到現場，教導參與民眾DIY各具特色且不同於台灣的月餅糕點，展現彰化在地文化與多國籍特色的各種文化交流。

彰化縣長魏明谷表示，新住民朋友離家來到台灣生活，在這重要的傳統節日更容易思鄉心切。為了讓離開故鄉的新住民朋友們也能一起共渡佳節，這次大家齊聚彰化，一起來做月餅、享用月餅，雖然每個國家的月餅都有不同的特色，口味也不盡相同，但大家在這裡都是一家人，和樂融融，他也提前祝大家中秋佳節愉快。

魏縣長指出，彰化縣政府為了更全方面協助新住民融入當地社會，特別成立新住民事務委員會，有需要協助的事情，可以跟縣府社會處反映， 民政處定期開設生活適應班，除宣導新住民相關法令課程外，加速新住民在台生活適應，並提升其社會參與。

各國月餅（圖片來源：彰化縣政府）