法國動物園誕生　瀕危雄性白犀牛寶寶

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）法國南部一家保育非洲動物的動物園，本(9)月4日迎接新生命，一隻50公斤重的雄性白犀牛在眾人的期待下誕生，動物園於臉書貼文：「母子均安」。

這是自今年3月瀕危北方白犀牛蘇丹(Sudan)離世後，世界各地的科學家正盡全力試圖透過人工受精等方式為該物種的存續而努力。如今，在法國西讓非洲保護區(Réserve Africaine de Sigean)傳出有白犀牛寶寶的誕生，可說是「好消息」。

為了讓犀牛媽媽Lima和牠的孩子多些時間享受親子時光，動物園暫時將牠們與遊客隔離。

為了慶祝新成員的加入，動物園昨(16)日在臉書邀請民眾一起來投票為小犀牛取名，投票結果預計在本週－9月22日「世界犀牛日」－公布。

法新社報導，佔地約300公頃的法國西讓非洲保護區是在1974年4月開園，園內有逾3800種野生動物，而首次有白犀牛寶寶的誕生，是在2012年。

全球目前只剩不到3萭隻野生犀牛，包括約2萬隻南非白犀牛、5千隻處於南非及東非一帶的黑犀牛、約3,500隻居於印度及尼泊爾的印度獨角犀牛、少於100隻蘇門答臘犀牛，以及為數約60隻的爪哇犀牛，共計五個品種都面臨瀕危。

▲影片轉載自Réserve Africaine de Sigean臉書。