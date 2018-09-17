世界巧克力大賽　台灣巧克力融入在地食材驚艷國際

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣屏東不只有萬巒豬腳，現在還多了一樣名產－可可。「2018世界巧克力大賽」亞太區在台北舉辦，共有來自16國、700種巧克力商品參與競賽，而我國共抱回了9金30銀29銅的好成績。

世界巧克力大賽ICA（International Chocolate Awards）這次來到台灣辦理亞太區的比賽，特別企劃台灣可可豆特別賽(Taiwan Special Grand Jury Cacao Competition)，由屏東地區的巧克力業者TC巧舖、可可寶貝及福灣莊園包辦金銀銅大獎。

世界巧克力大賽ICA主席Martin Christy表示，巧克力產業在亞太地區已逐年蓬勃，台灣巧克力莊園大膽且充滿無限創意的作品，的確讓評審團印象深刻且驚艷，巧克力作品在2017-2018二年亞太區賽事中的表現著實亮眼，也令台灣屏東種植的可可豆品質更受關注，屏東可可豆的獨特風味將可望成為國際巧克力市場的新寵。

台灣共10家巧克力莊園及業者展演，以打造並行銷「 屏東可可、台灣巧克力」品牌形象。展區主題規劃為兩大主軸「 tree to bar」及「taste of Taiwan」，呈現台灣巧克力主要是來自於屏東可可樹從栽種、 發酵等初級加工到製成巧克力的一套專業的製作流程。我國巧克力業者掌控台灣各式食材， 融入巧克力調味及內餡的黃金比例， 發展出獨具台灣風味的巧克力精品，顛覆國際評審的眼光與各國參賽者。

屏東縣政府表示，2018世界巧克力大賽ICA亞太區競賽中，台灣在地業者的優異表現，再度與全世界所有參賽者達成一次盛重的國際交流，因此，屏東縣政府醞釀「可可莊園嘉年華月」可以規劃成為每年固定舉辦的屏東地區特色產業活化活動。

屏東縣政府進一步的說，為持續穩定及加強可可的行銷，將於10月份與屏東縣內埔地區農會共同舉辦屏東「可可莊園嘉年華月」，10月份各假日於屏東可可各莊園辦理系列活動，歡迎民眾至屏東各具特色的可可莊園深入體驗「tree to bar」的可可、巧克力夢幻遊程。

▲「2018世界巧克力大獎 亞太區競賽頒獎典禮」(照片由行政院農業委員會水土保持局提供)。