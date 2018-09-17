【更新抵台影片】永和分屍案主嫌　刑事局自菲押解抵達台灣

更新時間 2018/09/17 20:11

主嫌孫武生已在7點多抵達台灣，下機時在刑事警察局除暴特勤隊人員的陪同下，將先前往刑事局做警詢筆錄後，再移送新北地檢署。

主嫌孫武生與刑事警察局除暴特勤隊人員（圖片來源：刑事警察局）

（影片來源：刑事警察局提供）

（影片來源：刑事警察局提供）

更新時間 2018/09/17 18:14 發稿時間 2018/09/17 15:48

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）涉嫌在台灣殺害43歲加拿大籍男子Ryan並分屍的嫌犯之一: 美國籍的孫武生，9月5日深夜在菲律賓落網。經台、菲警方協商後，預計今(17)日晚19時押解返台，刑事局做完筆錄後再移送到新北地檢署。

綜合媒體報導，美籍主嫌孫武生(Oren Shlom Mayer，又名 "Oz Diamond")8月24日潛逃菲律賓後，經台菲警方合作，於9月5日深夜在黎薩省一處公寓將他逮捕。經過台菲雙方協議後，將在17日晚間押回台灣。

菲律賓警方是在9月6日宣布，在台灣刑事局提供線索下，菲律賓警署情報大隊與移民局幹員於9月5日深夜，突襲黎薩省肯塔鎮（Cainta, Rizal）一棟公寓，當場逮捕美籍男子梅爾（Oren Shlomo Mayer），中文名為孫武生。

9月5日23時左右，菲律賓國家警察總署情報處情報總隊，與移民局緝逃組聯合專案小組，發現孫武生藏匿在菲國女性友人的朋友、位於菲律賓黎薩省一處公寓（Cambridge Village Condominium Cainta, Rizal），終將孫嫌逮捕。

據了解，孫嫌落網時，向當地警方否認在台灣涉及殺人分屍案。

刑事警察局國際刑警科今(17)日發布新聞稿表示，因孫嫌非台籍人士，又具備美國及以色列雙重國籍，身分敏感，故菲方對孫嫌遣返台灣一事始終持保留態度。

加上孫嫌家屬不斷透過以國外交單位試探孫嫌返回以色列之可能性，故遣台過程面臨諸多考驗。

幸經我駐菲律賓代表處徐大使指示駐菲律賓警務秘書與本局國際刑警科協同，多次與菲國移民局等相關單位協調，終於完成孫嫌菲律賓之遣台程序。

台、菲警方預計今晚將孫武生押解回台灣，將先送刑事局進行殺人動機與犯案過程筆錄製作，再移送到新北地檢署進行偵辦。

(左一)孫武生17日在菲律賓遭押解過程。 （圖片來源: 刑事警察局國際刑警科)

加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）8月21日慘遭殺害分屍，並棄屍在永和中正橋旁河堤，震驚社會。

根據警方調查，死者友人30歲非裔美籍男子Ewart Odane Bent及美籍刺青師孫武生涉嫌重大，8月25日先逮捕非裔美籍的Bent（30歲），但孫武生8月24日凌晨已先一步從桃園機場搭機逃往菲律賓。

為防止孫嫌由菲國轉逃他國，我方除通報菲國移民署留意孫嫌出境，亦同步向國際發布訊息。

檢警發現，孫嫌逃亡前就利用女子替他買機票逃亡，在菲律賓當地也找了女友接應。我方與菲國協商後，依司法互助協議將孫武生在今晚19時押回台灣。

下圖戴口罩者即8月底被捕的非裔美籍男子Ewart Odane Bent。中央社檔案照片