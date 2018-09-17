蔡總統：盼與中美洲友邦共同捍衛民主自由

（中央社記者顧荃台北17日電）總統蔡英文今天說，中美洲為了民主自由在197年前反抗殖民壓迫，台灣感同身受；中國持續無理打壓台灣外交處境，但只會強化台灣跟中美洲友邦的友誼，盼與友邦共同捍衛民主自由。



蔡總統中午在國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮與國防部長嚴德發等人陪同下，出席中美洲獨立197周年紀念酒會，尼加拉瓜駐台大使達比亞（William Manuel Tapia Aleman）、宏都拉斯駐台大使謝拉（Sierra Quesada）、瓜地馬拉駐台大使亞谷華（Olga Maria Aguja Zuniga）等人共同出席。



蔡總統致詞時表示，很高興跟友邦共同慶祝獨立197年的紀念日，她代表中華民國政府跟人民，表達最誠摯的祝賀，感謝友邦長期給台灣最堅定的支持，在重要國際場合持續為台灣發聲。



蔡總統表示，雖然台灣跟宏都拉斯、尼加拉瓜和瓜地馬拉在地理位置上相隔遙遠，但對自由民主有共同的追求，因此對中美洲爭取自由脫離殖民的歷史，台灣感同身受。197年前，中美洲國家人民反抗殖民者壓迫，就是為了讓下一代可以享有真正的民主與自由，台灣人民同樣走過艱辛歲月，民主前輩勇於挑戰不公、衝撞威權，才讓台灣民主真正步入軌道。



蔡總統指出，中美洲友邦一直是台灣最堅定的夥伴，希望未來推動更多經貿合作，政府跟企業將組成專業團隊，跟中美洲友邦積極合作，開拓當地市場、增加採購、參與基礎建設，以互助互惠精神，幫助中美洲友邦發展。



蔡總統說，這段時間以來，中國持續無理打壓，企圖影響台灣的外交處境，但這些威脅只會強化台灣跟中美洲友邦的友誼，期待跟志同道合的友邦，繼續站在同一陣線，共同捍衛信仰的民主自由。



亞谷華致詞時表示，長久以來台灣認同中美洲統合主義及民主價值，宏都拉斯、尼加拉瓜與瓜地馬拉和台灣在1930年代便建立領事關係、1960年代起發展全面外交關係至今，如今中華民國是中美洲重要貿易夥伴，台灣在中美洲進行的各項合作計畫符合全球永續發展目標，有利公平貿易發展，期盼雙方持續深化貿易與投資交流。（編輯：李信寬）1070917