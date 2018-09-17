新住民講師鐘點費800元變260元？   移民署回應說分明

（台灣英文新聞/ 文化組 台北綜合報導）屏東縣好好婦女權益發展協會主任蔡順柔日前在臉書上發文控訴，先前申請「107年新住民發展基金」，由於金額與期望不符，提出訴願後卻遭內政部駁回，移民署17日表示，營隊活動與培力訓練補助鐘點費不同，故不適用「新住民發展基金」。

屏東縣好好婦女權益發展協會日前舉辦新住民國小營隊，向內政部申請「107年新住民發展基金」，但內政部只補助新住民講師鐘點費每小時260元，與以往補助住的每小時800元有極大落差。該協會提出訴願後被駁回。協會主任蔡順柔在臉書上控訴：「在這個時代裡面，還有講師費一小時260元！而且是國家口口聲聲要栽培的新住民!而且是國家在新南向政策中的人才培力！」

移民署對此17日發佈新聞稿澄清，該協會申請的國小營隊計畫為4週連續性的夏令營活動，主要內容為體適能遊戲、認識飲食文化及手工編織等課程，對象為國小新住民子女學童。

但由於該計畫因非為專業性活動，與新住民發展基金審查一般性學習類課程、創新服務及亮點計畫培力，如義剪、老人送餐、新住民母語言學習及說故事服務團等課程，所適用授課鐘點費為每節課補助800元不同，故核定補助每人授課鐘點費每小時260元，以每週5天，共計4周20日核算，沒有違誤。

《自由時報》報導，因新住民語言即將納入12年國民教育語言課綱，新住民講師鐘點費將依教育部代課老師基準核發，其他課程教師才不會因鐘點費相差太多而惹議。