全球港灣城市論壇 9/25高雄重磅登場

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2018全球港灣城市論壇將於9月25日至27日在高雄展覽館盛大登場，全球25國、65個城市、超過120名港市代表將齊聚高雄，共商港灣城市最新脈動。

高雄市代理市長許立明表示，為了創造港灣城市交流平台，高雄於2016年發起首屆全球港灣城市論壇。為配合新南向政策，本次來訪的37位城市代表中，就有16位來自新南向國家。

高雄市經發局說明，本屆論壇主軸為「Here and Beyond眼界港灣新未來」。為期三天的活動將從「新創與青創」、「會展與觀光」、「海洋新經濟」、「智慧新城市」及「永續綠環境」等五大面向，舉辦2場主題演講以及16場分組座談。

來自高雄七所大專院校的300多名志工將提供多達10種外語的服務環境，讓訪客有賓至如歸的感受。包括中鋼、中油、日月光文教基金會、臺灣港務公司、台灣電力公司、中國信託、台灣人壽等多家民間單位亦共襄盛舉，贊助本次論壇。

17日記者會現場，法國馬賽副市長Roland Blun及兩位主題演講人，分別是日月光半導體吳田玉博士及美國華盛頓「全球創業網絡（Global Entrepreneurship Network，GEN）」創辦人Jonathan Ortmans，特別錄製影片表達祝福。