何蔚庭《幸福城市》勇闖多倫多影展　大膽創新獲頒站台獎

（台灣英文新聞／劉怡均 台北綜合報導）第43屆多倫多國際影展今（17）日宣布，台灣何蔚庭導演作品《幸福城市》獲頒多倫多影展站台獎（Platform）。



（照片來源：幸福城市臉書）

今年共12部電影入圍站台獎競賽單元，此獎鼓勵使用不同手法拍攝電影，選出大膽而創新的作品，其中，由布萊德彼特監製的「月光下的藍色男孩」（Moonlight）曾獲頒該奬。

何蔚庭導演的《幸福城市》（Cities of Last Things）獲得國際評審團一致同意頒發站台獎，並獲法國航空公司提供2萬5000美元（約台幣77萬6800元）獎金。

多倫多國際影展（TIFF）發布新聞指出，評審團表示其獲青睞原因，這部電影深深打動人心，導演表現出很強的技巧，將多重類型的社會政治批評編織在一起，講述了一個以人為核心的故事。評審團覺得，這部電影的精神非常貼近現實生活。

評審團接著說明，在影展期間觀看了12部入圍作品，對於電影的未來掌握在這些導演的手中，深感興奮。站台獎是大膽而創新、甚至更是挑戰新興願景的競賽，最難的部分在於只能選擇一位導演成為贏家。經過深思熟慮和深入討論後，評審們一致同意選出一位站台獎得主及一位榮譽獎得主。

2018多倫多影展Platform單元競賽，《幸福城市》為唯一入選的華語片，也是唯一一部參展的台灣電影。身兼監製、編劇及導演的何蔚庭，受到台灣新聞事件啟發拍攝此部電影，並找來台灣知名男演員高捷擔綱演出。

何蔚庭導演來自馬來西亞，選擇在台灣扎根，首部長片《台北星期天》 就勇奪第47屆金馬獎最佳新導演獎。剛於多倫多影展舉行全球首映的《幸福城市》，10月初預定在釜山影展舉行亞洲首映，10月26日全台上映。



《幸福城市》預告（影片來源：youtube）