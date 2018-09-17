〈財經主筆室〉五萬天價？蘋果「以價勝量」策略優劣將影響台股甚深

蘋果一年一度的秋季新品發表會剛剛落幕，三款手機中最高規格的售價高達新台幣5萬2900元，讓 iPhone售價再度推向歷史新高。分析師普遍認為蘋果正在測試消費者的價格天花板，但市場針對蘋果的訂價策略則反應不一 ，有人看好蘋果未來業績，但也有人認為蘋果會為高價策略造成買氣急凍付出代價。

許多民眾表示：一台手機竟要價超過5萬台幣，不買它就好、管它價格多高，不過，蘋果手機賣得好壞對台股影響還真是不小，只要股民有投資股票，蘋果iPhone新手機銷售業績好壞都與您有關。

蘋果靠高價彌補銷售數字下降，但對供應鏈來說出貨量才是營收來源。原本市場預估台幣4萬已是OLED版本頂規售價，不料正式售價竟硬生生多出1萬元，新機在規格、外型並無特殊亮點，不少網友戲稱僅是放大版的iPhone X，外界對蘋果的訂價策略討論是多空分歧，不僅市場對蘋果未來銷售成績相當關心，供應鏈廠商更是謹慎關切未來銷售狀況，畢竟銷售成績直接影響未來出貨量。

蘋果iPhone與非蘋機的主流售價愈拉愈開，蘋果挾品牌溢價，價格愈賣愈貴，希望以拉高平均單價來彌補數量成長的不足，這種操作手法過去的確有成功例子，就以今年公布的第2季iPhone總銷量數字4130萬部，比市場預期少了30萬部，但營收卻達近300億美元，比去年大幅成長20.4%。

業界認為是iPhone X的「以價勝量」策略奏效，但其它品牌則很難如此做，就如全球手機市佔率最高的韓國三星，旗艦機Galaxy Note 9價格拉高到3萬元以上，如今也傳出銷售不如預期，市場預估三星今年全球手機銷售量恐跌破3億支，創六年來首見，所以蘋果新手機銷售成續到底如何？整個市場都在看。

蘋果2018年200大供應鏈名單中，其中就有42家台灣廠商入榜，尤其這次蘋果推出的三款新手機，其中使用的A12處理器晶片全數由台積電供應，主要是目前僅台積電能供應7奈米客製應用晶片，此次大尺寸的機種的組裝生產大都由鴻海所包辦，相機的鏡頭又主要由台系的供應商大立光、玉晶光為主。目前影響台股市值最大前30名股票中，蘋概股就有10檔股票，佔市值比重達35%，單單台積電一檔就佔市值比重近二成，若加上鴻海股票，兩支股票影響台股市值就達四分之一，台股市值受蘋概股影響大是不爭事實。

台積電今年4月19日法說會下調第2季及全年營收目標，消息一出股價即告跳空重挫6.74%，創下史上單日最大跌點，股價更下探228元低點價位，單日市值蒸發4278億元，如今蘋果三款新機的A12處理器晶片全數由台積電供應，iPhone新手機銷售的好壞對台積電第4季業績影響如何可想而知！消息面左右著台積電股價，也影響著台股行情的表現。

只能說台股行情受科技股影響太大，蘋概股又左右著科技類股表現，這些蘋概股廠商對蘋果公司的依賴度又太高，所以蘋果手機銷售的好壞對台股影響很大。只要您或您的家人有錢放在股票市場，蘋果新手機銷售的好壞絕對會對您或您的家庭資產造成影響，您能說蘋果新手機銷售跟您完全無關嗎？ 所以台灣民眾不僅不能說iPhone新手機銷售如何與您無關外，還得期盼業績長紅才對台灣經濟有利，除非您是股票市場的空頭？