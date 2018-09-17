家有廢電池快回收　即起超商加碼折抵優惠兩週

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）廢電池若未妥善回收，恐造成環境污染，為鼓勵民眾回收家中廢電池，環保署今(17)日宣布推動為期兩週的加碼回收、消費折抵優惠，只要回收0.5公斤廢電池，就可折抵消費新台幣11元。



台灣回收廢乾電池行之有年，每年賣出約8000至1萬公噸廢乾電池，但回收量卻僅約4000公噸，為提升民眾回收廢乾電池意願，環保署今召開記者會，宣布即日起至9月30日止，將推動「電池便利收，消費折抵多」的消費折扣加碼活動。



中央社報導，一般民眾拿廢乾電池到超商回收，半公斤的廢乾電池可以折抵當次消費8至10元。國內兩大超商統一超商及全家便利商店配合環保署這次限期宣導加碼活動，在活動期間內，民眾回收0.5公斤廢乾電池，除了超商內菸酒商品外，都可折抵當次消費門市內其他商品11元。



報導引述環保署主任秘書蔡鴻德指出，台灣廢乾電池回收已好幾年，但回收率卻一直只有約40%。統一跟全家在台灣門市超過8000家，每個門市都是回收廢乾電池的據點。

家庭電池使用量相當高，電池中的鐵、鋅、錳都是金屬類，流到環境中會破壞環境，環保署希望能將電池回收率提升至100%，讓回收電池回到循環經濟中。



環保署回收基管會執行秘書許永興指出，有些電器耗電量大，用過的電池中其實還有剩餘電力，可以用在其他低耗電的電器上。​

例如在環保署的宣導影片中(1:08~1:32)就提到，高耗電的玩具看似因沒電不能使用，但其實還有剩餘電力。只要把玩具中的電池拿出來，改用在耗電低的鬧鐘或冷氣遙控器上，就可以充分使用能源，發揮剩餘價值(如下圖)。

將電池取出後用在鬧鐘或遙控器上

環保署表示，廢乾電池回收管道相當多元，除了便利商店，包含清潔隊資源回收車、社區和村里資收站、回收商及乾電池的販售點等，民眾都可以多加利用。更多關於乾電池回收與使用的正確觀念，請看以下影片介紹: