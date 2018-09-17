鼓勵台商發展加勒比海 總統：將再派投資考察團

總統蔡英文今天表示，聖克里斯多福及尼維斯是台灣在加勒比海堅實的友邦，去年8月台灣籌組投資考察團到克國，鼓勵台商尋求當地發展機會，今年會再次派團前往考察。



蔡總統今天早上接見聖克里斯多福及尼維斯資深部長暨尼維斯事務、勞工、社會安全及宗教事務部長艾默里（Vance Amory）夫婦。總統致詞時表示，2年多前艾默里夫婦來台參加她和副總統陳建仁的就職典禮，這次來台訪問適逢克國國慶日，別具意義。



總統指出，台灣是聖克里斯多福及尼維斯第一個建交友邦，兩國從1983年建交以來，除了共享自由民主人權法治外，在農業教育公共衛生領域等，都有緊密合作關係。



總統表示，過去2年多來雙方不斷促進交流合作，經貿發展上，去年8月台灣籌組投資考察團到克國，鼓勵台商尋求當地發展機會，今年會再次派團前往考察。



總統表示，台克兩國也共同面對氣候變遷挑戰，今年克國農業受到氣候變遷衝擊，影響國家糧食安全和農民生計，從今年起透過雙方合作計畫，克國逐漸提升農業系統韌性，協助農民應用防災資訊，降低災損，這項計畫執行不但加深台克兩國邦誼，也讓台灣在全球因應氣候變遷上做出更多貢獻。



總統說，相互合作共同發展是雙方的目標，克國是台灣在加勒比海堅實的友邦，她要藉這機會感謝克國長期支持台灣國際參與，在聯合國大會等重要國際場合為台灣仗義執言，她也期待未來持續加強合作，提升兩國邦誼。