美對中加徵關稅傳降為10% 20家台商仍想回台

外媒報導，美國擬宣布對2000億美元中國貨品加徵關稅，但稅率約10%，低於原先公布的25%；針對台商回台意願，經濟部長沈榮津今天表示，已表達需求的20家台商應不受影響。



外媒報導，白宮規劃近日宣布對2000億美元中國貨品加徵關稅，稅率約10%，知情人士表示，是因為美國業界透過公聽會及書面意見警告潛在衝擊，因此調降稅率。



若實際課徵關稅較先前公布稅率低，外界預期造成影響可能縮小，針對在中國台商回台或新南向意願是否可能因此受影響，沈榮津今天出席退休人員中秋節聯誼會前受訪表示，仍需由廠商自行衡量競爭力，若「10%就受不了，那一定要調整」，已採取高值化策略的廠商，則可能要加徵到25%關稅才會受影響。



不過，沈榮津上週透露已有20家網通、資訊電子或自行車業者提出回台需求，沈榮津認為這20家業者應已考慮到各種可能性與影響評估，回台意願應不受影響。



美中貿易戰越演越烈，為協助在中國台商因應，經濟部目前仍持續調查返台廠商意願，官員表示，許多廠商仍在觀望，有回台意願者，經濟部已在積極協助解決五缺問題，或是協助業者新南向。（編輯：林興盟）1070917

