美國《時代》雜誌又易主！ 　雲端巨擘Salesforce創辦人59億接手

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）美國媒體集團梅雷迪思公司（Meredith Corp）昨(16)日宣布，將以現金1.9億美元（約台幣59億元）把《時代》雜誌（Time)出售給雲端軟體巨擘Salesforce.com共同創辦人馬克班紐夫（Marc Benioff）和他的妻子。

美聯社報導，馬克班紐夫和妻子琳恩（Lynne Benioff），是以個人名義買下《時代》雜誌，與Salesforce.com無關。

馬克班紐夫是Salesforce.com董事長、共同執行長和共同創辦人。梅雷迪思公司表示，班紐夫不會干預《時代》雜誌日常業務運作或新聞報導決策，這家有95年歷史的老牌媒體，仍由目前的領導團隊繼續掌舵。

按照雙方協議，梅雷迪思公司短期內將提供企業服務方案，並持續提供班紐夫在消費者行銷、訂閱、紙張採購和印刷等方面的服務。

梅雷迪思今年1月才以28億美元收購《時代》雜誌發行商時代公司（Time Inc.），但3月就宣布出售時代旗下的新聞和運動雜誌。目前另外三家雜誌，包括《財星雜誌》(Fortune)、《金錢雜誌》( Money)、《運動畫刊》(Sports Illustrated)的出售事宜，仍在議價中。

據悉梅雷迪思公司計劃用《時代》雜誌交易的收益清償債務，預期在2019會計年度，可減少10億美元債務。

班紐夫收購《時代》雜誌，也延續了近年科技鉅子收購老牌媒體機構的風潮。例如先前《華盛頓郵報》(The Washington Post)就被亞馬遜創辦人 Jeff Bezos，在2013年以2.5億美元價格收購。

《時代》雜誌最初是由耶魯大學畢業生Henry Luce與Briton Hadden共同創辦，第一期雜誌在1923年3月出刊。

近年來《時代》雜誌和其他紙本雜誌一樣，廣告與市場銷量不斷下滑。