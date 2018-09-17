時代雜誌易主 Salesforce創辦人59億元接手

（中央社舊金山16日綜合外電報導）梅雷迪思公司（Meredith Corp）今天以現金1.9億美元（約新台幣59億元）把時代雜誌出售給雲端軟體巨擘Salesforce.com共同創辦人馬克．班紐夫（Marc Benioff）和他的妻子。

路透社報導，美國媒體公司梅雷迪思表示，馬克．班紐夫和妻子琳恩（Lynne Benioff）是以個人名義買下時代雜誌（Time），與Salesforce.com無關。

馬克．班紐夫是Salesforce.com董事長、共同執行長和創辦人。

梅雷迪思說，班紐夫這對夫妻檔不會干預時代雜誌日常業務運作或報導決策，這家老牌媒體仍由目前的執行領導團隊掌舵。

梅雷迪思將提供短期企業永續服務方案，並與班紐夫夫妻簽署複數年協議，提供像是消費者行銷、訂閱義務、紙張採購和印刷等服務。

梅雷迪思計劃用這項交易的收益還清債務，預期在2019會計年度時會減少10億美元債務。

梅雷迪思今年1月才以28億美元收購時代雜誌發行商時代公司（Time Inc），但不久後宣布出售時代公司旗下的新聞和運動品牌。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1070917