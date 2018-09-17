「秋老虎」好天氣持續到21日　民眾中秋賞月得碰運氣

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局今(17)日表示，今起到21日各地都是晴朗穩定天氣，22日起東北風增強，中秋連假期間，北部可能有零星短暫雨，也會稍有涼意。



中央社引述預報員官欣平說，今起至21日各地天氣大致晴朗穩定，但午後有局部雷陣雨。北台灣山區及近山區平地午後雷陣雨機率較高，而中南部山區及平地都有機會下午後雷陣雨，且降雨持續時間較長。



溫度方面，各地高溫普遍在攝氏31到34度，其中大台北及桃園局部地方高溫可達35、36度。



官欣平說，好天氣將持續到21日，22日起東北風增強，迎風面的基隆北海岸和北部可能有零星短暫陣雨，高溫也會降至30度左右，和這幾天相比感受稍有涼意。

由於北部雲量偏多，民眾中秋節賞月恐怕得碰碰運氣。

此外氣象達人彭啟明稍早在臉書指出，今(17)日起到周六(22日)受太平洋高壓主導，重新進入典型夏季天氣類型，各地中午高溫將重新站上33至35℃，台北都會高溫往35至36℃高溫邁進，還好清晨約26至27℃，稍降一點。

但本周炎熱感會相當強烈，務必防曬防中暑，若配合上九月秋天類型，應可稱「秋老虎」周。



下周一(24日)就是中秋節，彭啟明分析，若民眾期待在戶外有晴朗天氣，可能下周日(23)日在中部以北，看到月亮機會較低，戶外活動也會被偶陣雨影響。

圖片來源: 中央氣象局