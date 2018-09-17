蘭嶼牌位歌仔戲 法國文化人愛台灣的N種方式

（中央社記者曾依璇巴黎17日專電）台法文化獎表彰許多為兩國交流奉獻的藝文人士，往年每屆大多只有兩個名額，今年特別頒給4人，他們說起與台灣的相遇，各有無盡回憶，情節殊途卻同歸於對這片土地的愛。

台法文化獎創立於1996年，今年是第22屆，10日頒給4位得主，分別是法國國家科學研究中心（CNRS）東南亞中心（CASE）榮譽研究員艾諾（Veronique Arnaud）、導演尚若白（Jean-Robert Thomann）、在法國里昂政治學院任教的學者高格孚（Stephane Corcuff）、法國國際編舞學院暨國立舞蹈中心（ICI- CCN Montpellier-Occitanie）總監黎卓（Christian Rizzo）。

得獎人艾諾第一次踏上蘭嶼是1971年，當時26歲。她原是為了進修中文及蒐集作家白先勇的研究資料而留學台灣，一邊學中文，一邊還在台灣大學修習人類學課程。

一次休假期間，她到蘭嶼採集小米品種，替法國國家自然歷史博物館（MNHN）製作標本，沒想到一個颱風把她的旅程延長了兩個月，也把她進一步帶往達悟族文化的研究道路上。

70年代的部落還沒有電，她與居民在星光或火光下夜談，聽他們講述漫長的家族故事，回憶歷歷在目。

艾諾在得獎感言中說，她對當時接待她的Si-Rapongan和Si-Tazaziw夫婦的熱情好客記憶猶新，也還記得朗島部落居民在她睡覺時，把蔬菜水果、貝類等食物放在她床邊的好意。

艾諾於1971年到2009年間多次旅居蘭嶼，以達悟族語「人之說」切入，研究口傳文學及歌謠、神話、儀式禱詞、動植物知識、軼事等資料。

近年，艾諾把部分達悟族文物轉交給巴黎布朗利河岸博物館（Musee du Quai Branly）收藏，把錄音資料交給民族音樂學研究中心（CREM）保管，目前也持續進行製作索引、翻拷等資料數位化工作。

艾諾的名片正面印著一條在蘭嶼海域出沒、叫做「白緣星鱠」的魚，這種魚象徵吉兆；背面則印著朗島部落的鳥瞰照，她彷彿藉此把那個遠方的小島隨時帶在身邊，每認識一個新朋友，就介紹一次達悟族。

名片上寫著艾諾的3個名字，除了法語本名和中文名之外，還有達悟族人對她的稱呼Siapen-Mangana，意即「Ｍangana的祖母」。

艾諾接受中央社記者訪問時說，「他們（達悟族人）早年叫我媽媽，現在叫我祖母」，她從近半世紀的研究中所獲得的東西，除了知識、歌謠和傳說，還與當地人建立了很深厚的關係。

她長期關注蘭嶼，難免體認到達悟族文化有佚失風險，她過去曾住在一個村莊，那時居民都還會說自己的語言，去年再訪，卻發現說的人已經不多，年長者雖然還會說族語，很多故交卻都不在了，好在族人對族語很感興趣，仍會試著學習。

艾諾第一次造訪蘭嶼那年，高格孚正好出生。他21歲時初見台灣，以他自己的話來說，至今仍對這片土地「流連忘返」。

數年前，他探訪雲林虎尾糖廠，因緣際會在一棟老屋裡發現寫著「陶于府歷代宗親神位」的牌位，他不捨逝者無人祭拜，決定帶回當時在台灣的家，後來在返法前，把牌位帶到台北善導寺安奉，就這麼「認養」了台灣祖先。

安奉牌位需要經費，高格孚與善導寺修行人正為此籌錢時，一名台灣外交官在「天下」雜誌讀到高格孚認養台灣祖先的故事，捐款促成了高格孚的善念。

高格孚說，直到現在，他仍不知道這位為善不欲人知的外交官是誰，也不執著於知道，「這樣的故事比較美」。

現年48歲的尚若白於1996年首度到台灣，第一印象是「神秘莫測的島嶼」，因為台灣的建築風格五花八門，通行數種語言，且還有原住民，種種發現都與他心裡原本描繪的不同，激發他越探越深的好奇心。

尚若白於2000年以歌仔戲藝人廖瓊枝為主題，拍攝第一部與台灣有關的紀錄片，此後不斷累積，至今紀錄片及劇情片作品已約20部。

尚若白說，他生於摩洛哥，在法國諾曼第地區長大，擁有義大利、西班牙、亞爾薩斯等地血統，又在台灣找到一席之地，如今一年之中大半時間都住在台灣。接下來，他很快會到宜蘭取景，拍攝一部介紹當地歌仔戲文化的新片。

1965年生的黎卓第一次到台北，是出於偶然的緣分。13年前他聽朋友建議，申請赴台北國際藝術村駐村，在不甚瞭解台灣的情況下，獲得兩個半月的駐地創作機會，結識了藝術家江元皓，兩人之後共同創作了一系列作品，幾乎每年一件。

這段駐村經驗對當時的黎卓而言，有超乎預期的決定性影響，他在返法飛機上細數回憶，邊想邊哭了好幾次，一回到巴黎就決定盡快再到台灣去，「因為我直覺知道，有些東西雖然還很模糊，卻已銘刻在我心裡，不能就此成為過眼雲煙」。

後來，黎卓的藝術生涯持續與台灣交織在一起，他在國立台北藝術大學開課，在台北當代藝術館兩度舉辦展覽，為「舞蹈空間舞團」編舞，拍攝數部影片，與國家兩廳院合作了3次，還擔任台中國家歌劇院台灣國際藝術節（NTT-TIFA）共同策展人，緣分越結越深。

不只是黎卓頻繁到台灣創作或演出，反過來說，台灣的表演團體也經常獲邀到法國各地登台，黎卓認為，在這些計畫中，最重要的是台法雙方抱持開放心態、互有往來，這才是兩國之間藝術文化合作的意義所在。（編輯：高照芬）1070917