林子偉敲二安跑回致勝分 紅襪美東封王在望

美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊台灣野手林子偉今天替補上陣，代守中外野，並揮出二壘安打，跑回致勝分，助紅襪以4比3險勝紐約大都會隊，美東封王魔術數字降至2。



主場作戰的紅襪3局下先馳得點，貝茲（Mookie Betts）揮出高飛犧牲打後，何特（Brock Holt）轟出2分砲，紅襪3比0領先。大都會6局上發動反攻，佛羅雷斯（Wilmer Flores）揮出右外野高飛犧牲打，助球隊扳回一城。



紅襪右外野手貝茲接球回傳本壘後，因身體痠痛提前退場，林子偉臨危受命擔任中外野手，原中外野手布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）則移防右外野。這是內外野兼修的林子偉大聯盟生涯首度鎮守中外野。



大都會6局上再添一分，7局上靠著羅沙里歐（Amed Rosario）中間方向穿越安打，扳平比數，期間林子偉傳球砸中大都會跑者，原本在一壘的尼莫（Brandon Nimmo）趁機跑上三壘，所幸這記失誤最後未造成失分。



兩隊3比3僵持到8局下，率先登場打擊的林子偉揮出擊中芬威球場左外野「綠色怪物」的二壘安打，接著靠何特中外野飛球進占三壘，再趁班奈坦迪（Andrew Benintendi）高飛犧牲打跑回致勝分。



這是林子偉本季在大聯盟第3支二壘安打，近5場出賽第4度得分，賽後打擊率回升至2成08。



此役一大看點是兩聯盟賽揚獎熱門人選對決。紅襪先發投手塞爾（Chris Sale）傷癒歸隊不久，為控制用球量，此役投3局便退場。



大都會先發投手迪格隆（Jacob deGrom）主投7局掉3分，飆出12次三振，連27場先發失分都壓在3分以下，但球運欠佳的他欠缺隊友火力支援，本季第13場無關勝負，防禦率微升至1.78。



紅襪本季第103勝到手，離改寫隊史紀錄只差3勝，加上紐約洋基隊今天輸球，紅襪在美國聯盟東區封王的魔術數字降至2。兩隊18日在紐約正面交鋒，紅襪若贏球，便可拿下美東冠軍。（編輯：嚴思祺）1070917