北投亞太飯店 中秋月光派對

北投亞太飯店中秋開趴囉! 凡於2018/9/22-9/24期間入住北投亞太飯店享中秋三天兩夜住房專案，續住第二晚可享定價半價優惠，住宿為一泊二食(含早、晚餐)，客房內將為貴賓準備中秋手工鳳梨酥，並有中秋小卡給予您祝福。而住宿的貴賓將可參加亞太中秋Live Band月光派對，時間是2018/9/23(日)晚上20:30-22:00，9/23(日)當天入住的貴賓亦可參加，位於戶外廣場前的月光BBQ Party，將有Live Band現場演唱搭配餐後的精緻BBQ烤肉以及啤酒、冷飲等，(房客憑Welcome Drink券兌換飲品一份)，極具歡樂過節氛圍，一日遊客人加價NT$299元亦可參加月光派對 。

中秋三天兩夜開趴囉! 續住第二晚享定價半價優惠

中秋賞月最佳選擇，北投亞太飯店面對丹鳳山自然無光害環境，一輪明月高掛天空的景致，高雅清幽的環境，適合全家來悠閒渡假賞月。凡於2018/9/22-9/24期間入住北投亞太飯店享中秋三天兩夜住房專案，續住第二晚可享定價半價優惠，住宿為一泊二食(含早、晚餐)，客房內將為貴賓準備中秋節手工鳳梨酥，並有中秋小卡給予您祝福。經典客房連住兩晚，價格為NT$ 17,350元;豪華客房連住兩晚，價格為NT$ 20,850元。在這入秋之際，客房內有寬敞獨立溫泉浴池，可在客房內享溫泉泡湯，白磺泉療癒迷人，白色湯泉豐富的礦物質放鬆心靈，更對促進新陳代謝與保養身體都具有極佳效果。泡完溫泉全家人相聚在日式禪風的憩茶區沏一壺茶，邊品茗邊欣賞窗外月光美景，享受平靜放鬆的團圓時光。亦可選擇參加9/23(日)晚上的中秋Live Band月光派對，與眾人一起BBQ啤酒同歡，享受悠閒溫馨的氛圍。

亞太中秋Live Band月光派對 餐後精緻BBQ燒烤&啤酒同歡賞月

今年中秋節就在北投亞太飯店開趴度過吧! 住宿的貴賓將可參加亞太中秋Live Band月光派對，時間是2018/9/23(日)晚上20:30-22:00，9/23(日)當天入住的貴賓亦可參加，在戶外廣場前的月光BBQ Party，現場將有Live Band演唱，邀請到知名的爵士樂團-Amigo與大家同歡，動感悅耳的爵士樂曲搭配現場開懷的氣氛，絕對是令人難以忘懷的中秋音樂之夜，

Amigo樂團曲風多變，時而感性，時而熱情活潑，帶領大家沉醉在音樂的魅力裡，帶給觀眾愉快歡樂氣氛。而餐後精緻的BBQ燒烤，提供新鮮食材搭配沁涼的啤酒、飲品等琳瑯滿目，現場並有廚師專門為您燒烤，邀請您在晚餐之後到戶外廣場享受月光下的音樂洗禮，品嚐精緻BBQ燒烤，飲各式醇厚啤酒和沁涼冷飲(房客憑Welcome Drink券兌換飲品一份)，一日遊客人加價NT$299元亦可參加月光派對。今年就在北投亞太飯店度過不一樣的中秋賞月，盡情享受戶外浪漫月光音樂派對時光吧!