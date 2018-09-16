台北美福  Brunch週末自然醒

週末睡到自然醒，享受賴床的樂趣以及品嚐一頓豐盛的義式早午餐，實在好滿足！台北美福大飯店即日起至12月30日(限週五、週六)推出「Brunch週末自然醒」住房專案，房客除了可享受延遲退房至13:00的優惠外，還可依房型人數贈送迎賓飲料券及品嚐GMT義法餐廳「都會舒活早午餐」，由來自義大利佛羅倫斯的西餐總主廚Massimo Picci親自操刀，數十款地道義國佳餚任你吃到飽，額外提供三擇一奢華主菜「碳烤肋眼牛排」、「爐烤圓鱈魚排」以及「嫩煎櫻桃鴨胸」，每位賓客另享法式白醬龍蝦身半隻，替你的週末美好假期再升級。此外，自9月9日至12月23日(僅限週日)推出「Sunday Funday」住房專案，提供入住房客臺北市觀光雙層巴士乘車券兩張(限17:00後搭乘紅線車次)，暢遊大台北區熱門觀光景點；同時附贈美麗華皇家影城電影套餐券兩張(原價NT$750/張)，以及Cocoon池畔酒吧指定酒款買一送一優惠，享受浪漫微醺夜。住房專案洽詢電話02-7722-3399轉訂房中心。

【Brunch週末自然醒】－週末睡到「飽」吃到「飽」，住房專案下殺4折起

對於大多數人來說，週末早晨睡到自然醒，享受賴床的樂趣，堪稱人生一大幸福。即日起至12月30日(限週五、週六)推出的「Brunch週末自然醒」住房專案，專案原價NT$19,646，雙人住宿行政客房47折專案價NT$8,000+15.5%，可入住15坪高雅寬敞的客房，另有三人及四人專案，每房依人數提供GMT義法餐廳「都會舒活早午餐」(每位原價NT$1,580+10%)，琳瑯滿目的法國拜雍火腿、義式臘腸、挪威煙燻鮭魚、義式烤時蔬及香味濃郁的各式起司，豐盛陳列於長桌上無限暢享。喜歡義大利麵的顧客，更不能錯過主廚手工製作麵條，提供貝殼麵、螺旋麵及麻花麵等多種選擇，搭佐蔬菜青醬、培根番茄醬及水牛起司番茄醬(麵種及醬汁將不定期更換)。三擇一位上精緻主菜「碳烤肋眼牛排佐芝麻葉沙拉及牛肝蕈菇醬汁」、「爐烤圓鱈魚排佐白酒蛤蠣醬汁及風乾番茄」及「嫩煎櫻桃鴨胸佐烤乳酪及無花果」則給予極致奢華新享受；悠閒享用完豐富的早午餐後，還可享13:00延遲退房優惠以及依房客人數贈送迎賓飲品，為你的週末假期增添美好回憶。

【Sunday Funday】－豪華影城看電影 雙層觀光巴士看台北

上班族週末休假出遊到處人擠人，星期一上班好憂鬱，何不好好款待自己，選擇「Sunday Funday」住房專案(專案原價NT$17,970)，同樣下殺至4折，雙人住宿行政客房專案價NT$7,777，加人加價NT$1,777則可升等至21坪的菁英客房(至多加2人)，此住房專案附贈臺北市夜間觀光巴士乘車券兩張(限17:00後搭乘紅線車次；原價NT$150/張)，適合情侶或麻吉攜手同遊，享受徐徐微風，欣賞大台北區各大熱門觀光景點，實在浪漫無比！此外，附贈的美麗華皇家影城電影套餐券兩張(原價NT$750/張)，恣意調整躺姿的舒適座椅，提供你自在的電影欣賞氛圍，為這趟台北旅程畫下完美的句點。Cocoon池畔酒吧緊臨露天池畔，運用多種色調的搭配，時尚線條設計，多彩的各式座椅，增添活潑氣氛，適合夜晚小酌，悠閒地享受微醺片刻。