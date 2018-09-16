晶泉丰旅  駐村藝術家聯展

以藝術為主軸的晶泉丰旅，為臺灣新銳藝術平檯，首創以酒店駐村方式，提供各地藝術創作者一個靜謐的創作空間，歷經首批四位藝術家駐村創作後，將於9月14日至明年3月31日止，在酒店全新開放的展覽空間泉咏Gallery，展開【後花園的山水。旅跡】 駐旅宿藝術家聯展，集結來自香港的湯柏鏗、以壓克力顏料創作的藝術家-盧俊翰及吳衍震，最後則來自大雪山的江鳳娌，4位藝術家彼此有著不同的理念，卻也都以大自然為師創作，展覽期間將透過畫筆下的揮灑呈現，每位藝術家在駐旅期間所邂逅的精彩足跡，邀請每位旅人欣賞這美好的一期一會藝術聯展。

晶泉丰旅總經理陳惠芳表示，飯店融入藝術展演及體驗的差異化風格，不僅贏得許多口碑推薦與回流，飯店也深獲藝術家們肯定，成為臺灣新銳藝術平檯。2017年獨步推出「客座藝術家駐點交換計畫」至今，已接待將近10位藝術家前來駐村，激盪出更多藝術能量，豐富了旅人的視野。未來，晶泉丰旅也將秉持傳承文化藝術活動使命，以”美”為出發，繼續帶給每一位入住的旅客一夜晶泉、今生丰旅的感動記憶。

湯柏鏗X盧俊翰X吳衍震X江鳳娌

2017年來自各地不同的藝術家，到酒店駐村創作，在宜蘭，走過寧靜又帶點神秘的深山，來到壯闊又奔放的湛藍湖域，在每一位藝術家的眼光與詮釋下，一草一木、一山一海，皆蘊藏著創作者的心志與靈魂和自然對話。

來自香港的湯柏鏗，特別創作宜蘭限定版的＂存真世界”，集結了宜蘭特產三星蔥及銀柳等四種植物為主軸，創作了四件作品，每件作品以膠彩為媒材，細膩入微的質地，讓作品閃閃發亮。來自花蓮的盧俊翰，以繽紛的色彩與細膩的線條，疊上童趣的筆觸，讓畫面豐富了起來，以作品「蘭陽平原夜景一角」而言，一群人在佛光大學前的空地聊天俯瞰美景，因天色漸漸黑暗，看著山角下的住屋燈火與車燈呼應了天空的點點星光而興起的靈感創作。

真實卻也充滿想像的＂肉片男孩吳衍震＂，以赤裸裸的肉身遊走宜蘭各地，以肉片男孩的天真眼光探索世界，宜蘭的山脈、湖泊、水鴨等豐富的自然生態，串成一幅充滿童趣的作品「樂園」。大雪山的油畫藝術家江鳳娌，駐村期間，在三星鄉的一座偏遠山林裡，巧遇生平從未遇見的野生山羌，這就像是上天給予的禮物，「謝謝讓我遇見你」作品帶著感恩的心情用礁溪特有的美人湯款待，為這個意外到訪的朋友刷刷背，以虛擬的方式表達這巧遇的興奮之情。

4位藝術家以大自然為師，透過各式不同創作媒材及圖像說故事，在畫筆的盡情揮灑下，帶領旅人共同參與這段來自後花園的山水奇遇記。【後花園的山水。旅跡】 駐旅宿藝術家聯展2018年9月14日至2019年03年31日於2F泉咏Gallery展開。歡慶開展回饋宜蘭在地鄉親，三燔礁溪餐廳同步推出用餐優惠，即日起至10月31日，熱情邀請民眾前來看展。凡4人同行，只要一位宜蘭鄉親出示身分證件，並上傳展覽照片至FB拍照打卡，出示畫面給櫃檯，即可享用餐8折優惠。