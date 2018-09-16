政院擬推雙語國家 立院建議以雙語教育為目標

政院將推動雙語國家政策。立院法制局報告，以英語為官方語言的國家多有英美殖民歷史，社會存有英語環境，台灣宜審慎評估，若只是要加強英語能力，宜以雙語教育作為政策目標。



行政院長賴清德日前接受經濟日報專訪表示，明年將確立台灣「雙語國家」的政策，台灣將成為「中文」與「英文」的雙語國家。



根據立法院法制局9月的「推動雙語國家政策問題研析」報告指出，「官方語言」是所有官方場合與官方文書都必須使用的語言，也是公民和政府互動時的法定語言。由於台灣並未以法律明定官方語言，一般所稱的「國語」（或華語），非法定官方語言，只是在實際上扮演著官方語言的角色 。



報告指出，目前立法院審議中的「國家語言發展法」草案規定，國家語言指台灣各固有族群使用的自然語言及台灣手語。但行政院也在立法說明強調，國家語言發展法所稱國家語言，並非指官方語言。



報告指出，推動英語成為台灣第二官方語言，法制上應立法明定。但如此規定等於承認國語及英語為台灣官方語言，其地位將優先於其他國家語言，是否與國家語言發展法的目的相符，值得考慮。



另外，報告也指出，世界上以英語為官方語言者，多有英美殖民的歷史，其社會上已存在以英語為溝通媒介的環境。台灣並非以英語為母語，推動英語為官方語言，宜審慎評估其政策難度。



報告指出，為強化台灣國際競爭力，讓雙語教育從小扎根，確有其必要性，但加強英語教學與推動英語成為官方語言，屬不同層次的問題。如果推動目的只是要加強英語能力與國際接軌，宜以雙語教育取代雙語國家作為政策目標。