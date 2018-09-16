聯大開議在即 數位政委唐鳳將赴紐約演說

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）聯合國大會18日展開，數位政委唐鳳將赴紐約，於聯大期間在亞洲協會演講，並與美國前亞太助卿羅素進行對話，分享數位治理經驗。



中央社報導，外交部今（16）指出，我國將於聯大期間舉辦系列活動，呼籲國際正視台灣遭排除於體系外的情形，並呈現台灣推動「永續發展目標」（SDGs）之成果。

根據外交部，唐鳳將出席由我駐處與哥倫比亞大學合辦的專業論壇，討論如何以「社會創新」及「數位科技」等方式落實永續發展目標，並透過網路直播與網友互動。

唐鳳亦將以「台灣數位閣員」（Taiwan Digital Minister）身分在亞洲協會（Asia Society）發表演說，並與羅素（Daniel Russel）對談。唐鳳也將參加紐約青年論壇、僑界青年對談等與青年對話活動。

此外，外交部表示，今年環保署副署長詹順貴將在聯大期間率團赴紐約，出席「永續發展全球夥伴關係：落實永續發展目標最佳實踐研討會」，說明台灣致力SDGs的最新進展，亦緹將聚焦水資源智慧管理、循環經濟、生態保育綠色網絡及國際夥伴關係。

第73屆聯合國大會將於9月18日在美國紐約聯合國總部開議，9月25日至10月1日進行聯大總辯論。