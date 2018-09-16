打入新南向市場？之初創投認為台灣人應該學好這語言

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國際化語言能力是前往新南向市場深耕的關鍵，之初創投（AppWorks）創辦合夥人林之晨認為，台灣應在未來30年致力英文教育。

第55屆10大傑出青年林之晨為之初創投AppWorks創始合夥人，AppWorks 主要透過 AppWorks Accelerator 創業加速器，幫助早期團隊創業，推動台灣成為世界一流的網路產業聚落。

至2016年，AppWorks已幫助305家新創團隊數達 ，其中包括：EZTABLE、 創業家兄弟、Tagtoo等廣受歡迎的網路服務。同時，AppWorks 管理總規模新台幣18.2億的 AppWorks Funds 創投基金，主要用來支持 AppWorks Accelerator 校友加速規模化他們的商業模式。



去（2017）年10月，林之晨曾當著行政院長賴清德、前教育部長潘文忠的面表示，政府推新南向政策，最缺憾的一塊拼圖是英文教育太失敗，盼將英文列官方語言。



賴清德於今年8月底時表示，明年將確立台灣「雙語國家」的政策，台灣將成為「中文」與「英文」的雙語國家。對此，林之晨對中央社表示，「很好，應該要做，甚至台灣應將英文列為第一官方語言。」



林之晨表示，東協10國約有6.5億人口，未來可能成長到8、9億人口，「而且全部都是年輕人」，但擁有13億人口的中國大陸已經開始萎縮及老化，漸漸失去人口紅利的誘因，台商投資應「戒急用忍」，而東南亞是下一波有人口紅利的市場，值得台灣企業及新創前去布局及接軌。



他進一步解釋，台灣在大東亞市場中，有很多可以提供給東南亞新創者的資源，不管是來台設研發中心或新創中心據點或人才、或是到台灣來掛牌上市，都可以促進台灣和這些東南亞鄰居做民間的交流，「先從敦親睦鄰開始」，有利於區域合作及發展。



林之晨強調，未來30年台灣應深耕英文教育，才能有機會搶攻新南向市場，否則台灣人根本沒機會走出去，因為連溝通都有困難，「台灣應該從華人的台灣，升級為世界的台灣」。



KKday執行長陳明明也表示，台灣不可能像中國大陸有那麼大的內需市場，完全採西進做大陸市場，也不那麼切實，除了競爭者眾，兩岸也有些政治問題待解，因此要學美國的模式，像facebook或google一樣，走世界市場是比較對的。



不過，要國際化語言能力是關鍵，陳明明坦承，台灣的國際語言能力是比香港、新加坡弱，但優於日本、韓國，如果英文能力可以再提升，肯定對企業跨入國際化有幫助。