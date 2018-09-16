新住民媽媽組公益故事團　改編家鄉故事「家長日」表演

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）由新住民媽媽們組成的新北市立圖書館公益故事團，昨（15）日首度於三峽龍埔國小登台，改編印尼與越南傳統民間故事的「鯉魚的報恩」與「楊桃換黃金」為小朋友講故事。

來自緬甸、越南、印尼等國共30位新住民媽媽，組成「公益故事團」，前往三峽龍埔國小「家長日」展開巡演，時常利用假日到圖書館上課、排練，動手製作道具，布景，結合母語改編印尼與越南傳統民間故事的「鯉魚的報恩」與「楊桃換黃金」。

家長日當天，在台上用流利的中文，為小朋友說演故事，讓小朋友認識族群融合及學習異國文化。據聯合報報導，隊長郭萍芬表示，從沒想過說故事還可以到外面巡迴演出，隊友們都覺得超興奮，可以將家鄉的故事演給大家看，將家鄉的風俗文化介紹給大家認識，真的是一件榮譽的事。

新北市立圖書館去（2017）年9月招募「新住民公益故事團」，透過專業的訓練，增加新住民媽媽的口語表達能力，除了能在社區及學校擔任故事媽媽外，也可以透過定期巡演的說故事服務，將新住民的家鄉文化分享給大家，讓小朋友更有國際觀，以及認識新住民母國文化。

龍埔國小輔導室陳老師表示 ，新住民媽媽自己演出家鄉故事劇，對小朋友們來說更具有說服力，且也可以跟學校的多元文化教育結合，小朋友們反應都很熱烈，大家都看得很開心。