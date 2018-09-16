旅遊別再走馬看花！觀光局邀大馬、關島、義大利同業分享

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日前於台東舉辦「2018台灣國際當代觀光旅遊高峰論壇（Taiwan Modern Tourism Forum）」，觀光局邀請關島觀光局、馬來西亞砂拉越旅遊局、義大利慢城總部代表參與，共同交流分享經驗。

日前於台東舉辦的「2018台灣國際當代觀光旅遊高峰論壇（Taiwan Modern Tourism Forum）」，選擇在此城市的原因為旅遊平台 Booking.com公布台東為2018全球十大觀光旅遊城市之一，交通部觀光局局長周永暉表示，東台灣具有得天獨厚的天然資源與壯麗的景觀，慢活步調的生活與深厚的南島民族文化底蘊，是台灣發展觀光不可或缺的瑰寶。

周永暉強調台灣的觀光資源非常豐富，期許藉由論壇所激盪出的專業意見及行動方案，為「Tourism 2020台灣永續發展」挹注行銷能量，集眾人智慧之光，共同擦亮台灣觀光品牌。

為期兩日的論壇，首日以「從部落體驗旅遊行銷南島文化」為題，分別從音樂、部落體驗旅遊、大型節慶等角度，探討在地文化所造就的旅遊價值與未來願景。

率先由馬來西亞砂拉越旅遊局行銷總監Benedict Jimbau分享，如何透過世紀熱帶雨林音樂節，讓少數民族文化與音樂能重新被世界看見的行銷經驗；瘋馬旅行社創辦人李文瑞則認為旅行不僅是吃喝玩樂，透過在地部落旅遊行銷原住民文化，期盼透過深度旅遊創造觀光產業三贏局面；關島觀光局副局長Antonio Muna, Jr.則分享多年舉辦太平洋藝術節的寶貴經驗，提供與會者策辦大型節慶的參考。

隔日，論壇則以宣傳「2019小鎮漫遊年」為主，聚焦探討「從國際趨勢談台灣小鎮漫遊的觀光潛力」。

義大利國際慢城總部國際學術委員長Giuseppe Roma表示，隨著年代轉變，現今旅客更期待透過深度旅遊感受當地的文化、生活、食物，而如何將在地風情特色吸引國內外旅客到訪，便是全球觀光旅遊產業發展的新課題。

交通部觀光局期盼透過此次論壇與國際交流的契機，集結各領域人士之想法，激盪出新的觀光策略、行銷模式，串聯各地景與城市觀光特色，期許發揮台灣各觀光資源優勢，全面提高台灣觀光吸引力，積極拓展日、韓、港、澳等新南向18國的市場客源，讓更多國內外旅客能體驗台灣在地深度旅遊的新魅力。