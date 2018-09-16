亞洲獎勵旅遊會議展　台灣形象館將於泰國登場

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）亞洲獎勵旅遊及會議展將於18日泰國曼谷登場，台灣將以形象館及獎勵旅遊暨會議說明會拓新南向市長，吸引多元文化市場客源。

將於18日至20日在泰國曼谷會議中心（Bangkok Convention Centre）舉行的亞洲獎勵旅遊及會議展（Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia, IT&CMA），將以拓展亞太和東南亞客源和穆斯林市場為目標。

據中央社報導，主辦單位指出，預計參與成員有皇家加勒比海國際郵輪、水晶郵輪公司、公主郵輪等管理高層，並探討郵輪產業與獎勵旅遊的結合，成為深具潛力的市場。



觀光局指出，台灣在亞洲郵輪旅客數量成長快速，據國際郵輪協會（CLIA）統計報告指出，台灣在亞洲郵輪旅客數量成長快速，2017年占比達到7.6%，居亞洲第二。



觀光局表示，台灣善用地緣優勢，配合新南向政策，仿傚其他先進國家，減免郵輪靠泊規費並實施郵輪旅客過境免簽證，讓更多高消費力旅客更便利造訪台灣，結合會展與獎勵旅遊發展郵輪觀光產業前景可期。

今（2018）年，「台灣形象館」由交通部觀光局攜手經濟部國際貿易局MEET TAIWAN、及台北市政府與高雄市政府共同打造，帶領台灣14家企業參展。

台灣參展團將在曼谷辦理台灣獎勵旅遊及會議說明會，邀請泰國近30名當地買主與台灣參展團員，不只討論來台商談及國際會議的商務旅客便利，積極推動台灣成為穆斯林友善環境，開拓穆斯林旅遊市場客源，爭取亞太及東南亞地區國家來台舉辦獎勵旅遊及國際會議。