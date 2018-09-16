僑委會搭僑成果會　助青年培養世界觀

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）僑務委員會在今（2018）年暑假期間舉辦「2018年台灣青年海外搭僑計畫」，昨（15）日舉辦成果發表會，行政院副院長施俊吉致詞時表示青年面對全球化競爭，唯有壯大實力才能面對國內外優秀人才。

「2018年台灣青年海外搭僑計畫」成果發表會，邀請行政院副院長施俊吉、僑委會委員長吳新興以及近200名參加計畫學生出席，行政院副院長施俊吉首先肯定僑委會辦理海外搭僑計畫的用心與努力，尤其安排學生前往參訪新南向國家，有助於台灣青年了解蔡英文總統推動新南向政策的成果，他允諾行政院將會支持這項計畫繼續辦下去。

僑委會今年安排學員分別前往12國、25個城市參訪，包括日本、澳洲、東南亞、歐美等，了解海外僑胞的故事、海外僑務工作與外交工作，以及參訪當地行政、立法機構等。



前往菲律賓參訪的黃琮凱表示，在這次搭僑計畫裡，他們搭起三座橋，名為溫暖、見識與展望。他們感受到僑胞的溫暖和熱情並且深刻了解僑社和僑商的運作；對於菲律賓的印象也完全改觀，認為這個國家未來發展不可限量。

施俊吉表示，要讓台灣青年在國際社會有競爭力，當務之急必須培養開闊心胸、宏觀視野及關心國際脈動，政府也積極開放各種機會和管道，幫助青年朋友走出台灣，與世界接軌增廣見聞。

另外，施俊吉強調，僑胞是海外守護台灣的重要力量，也是台灣走向國際的珍貴資產，希望青年朋友能夠與僑胞保持聯繫，除了替自己也幫助台灣與海外建立互惠共榮的永續關係。

僑委會委員長吳新興表示，本身雖為學界出身，特別關心青年學子如何立足台灣、放眼世界，所以去（2017）年決定辦理海外搭僑計畫，希望透過這項活動，讓青年學子走訪世界，並且深入認識僑務工作的推展和僑胞如何在海外替台灣發聲。

僑委會期盼經由這趟旅程，學生們的生涯規劃有了新視野，並且在未來人生發展找到新的意義，另外，僑委會特於網路舉辦貼文競賽，邀請參加搭僑計畫的同學，於社群網站上分享參訪心得，並選出20名獲獎學生，前三名由施俊吉頒獎。