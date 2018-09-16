秋燥找上門 吃白色食物助緩解

入秋氣溫多變，中醫師吳明珠表示，最近不少病人出現口乾舌燥、便秘、鼻塞等毛病，都受秋燥傷肺。可多吃白色食物，如菇菌類、梨、山藥潤肺，也可多喝牛奶豆漿滋潤。



秋天要小心「秋燥」上身，開業中醫師吳明珠接受中央社記者採訪時表示，燥是燥邪，通常立秋後，天氣漸涼、日趨乾燥，人可能感覺口、鼻、皮膚乾燥，有些人還會出現口乾舌燥、小便少、大便乾結、鼻塞、咳嗽等一系列症狀，這些都稱為「秋燥」症。



吳明珠也說，中醫認為，燥為秋季的主氣，當天氣還悶熱時，會以「溫燥」呈現，症狀可能是頭痛、乾咳、咽喉痛、胸悶痛等；隨氣溫漸降，尤其中秋過後，「涼燥」登場，開始有感冒、鼻塞、皮膚乾痛、乾咳連連等症狀，這些都是秋燥傷肺的影響。另外，因肺與大腸相表裡，有些人也會便秘。



秋季養生，吳明珠建議，除了保持正常作息、固定運動、可選擇爬山健行、散步等不會大出汗的活動，食療也非常關鍵。現在還不是進補時節，只要適時補充和節氣相對應的食材，就有足夠的保養效果。



吳明珠說，以五行對應自然節氣來說，秋季重在養肺；五臟對應五色則是白色養肺。秋天可多吃一些白色食物，如白花椰菜、白蘿蔔、菇類、白木耳、甘蔗、水梨、洋蔥、薏仁、茭白筍、冬瓜、竹筍、山藥、蓮子等，來滋養肺部，預防、緩解秋燥傷肺。



百合、銀耳和梨子是秋季常用的3種藥食食物，吳明珠表示，百合多用於潤肺止咳、同時保養呼吸系統；銀耳被譽為「長生不老藥」、「延年益壽品」、「菌中之王」，適用於肺熱咳嗽、肺燥乾咳、胃腸燥熱、便秘等症。



常見的梨子則有潤肺、止咳、消痰、降火等功用，吳明珠說，當秋燥襲人，出現口渴、便秘、乾咳等症狀，或因內熱導致煩渴、咳喘等症狀，可多吃梨。



吳明珠也說，很多人現在就有皮膚乾燥，類冬季癢的症狀，不妨多喝豆漿、鮮奶，滋潤養生；蜂蜜水能潤燥、滋陰美容；蓮藕、杏仁、豆腐等食物都是秋季「潤燥」通便的佳品。



此外，吳明珠說，脾是元氣之母，一年四季都可吃黃色食物健脾。尤其現在是季節交替之時，黃色食材可健脾去濕，如南瓜、地瓜、五穀雜糧，也可以喝四神湯，早餐吃粥，用粥糜來顧胃。