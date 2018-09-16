台亞10月圓桌會議　籲善待新住民及外籍移工

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台亞基金會關心在台生活的外籍勞工及新住民處境，呼籲國人應善待新住民，從個人開始關懷並與政府新南向政策結合。

據勞動部於7月公布的統計顯示，台灣約有69萬多名的外籍勞工，大多來自印尼、菲律賓、越南。台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌接受中央社訪問時表示，希望把對外勞的關心連結到新南向政策，從台灣開始做，善待外配、善待移工。

台亞基金會於8月正式開幕，邀集國內外各領域致力於東南亞、南亞事務的先進與機構，夥同國內6個機構一同發起「亞洲深耕聯盟」（Asia Engagement Consortium, AEC），包括遠景基金會、中華經濟研究院台灣東協研究中心、外貿協會、國家文化藝術基金會、政大東南亞研究中心、台灣海外援助發展聯盟，共同加深台灣與亞洲各國的合作。



蕭新煌表示，要全方位推動與新南向國家的交流，「交朋友」的觀念很重要；交朋友不僅要互補，也要付出。基金會扮演政府以外的平台，「去交各方面的朋友」，這也是基金會結合NGO共同成立「亞洲深耕聯盟」的用意。



藉由成立這個聯盟，蕭新煌表示，基金會希望借重這些夥伴長期在東南亞、南亞經營的經驗與成果，一起合作強化台灣與新南向國家在智庫、文化等方面的交流。基金會可扮演民間與政府之間的平台。



除此之外，蕭新煌說明，基金會將於10月20日與台灣第三部門學會共同召開圓桌會議，討論新南向政策以及外勞相關議題，包括如何善待外勞。