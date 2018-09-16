強拆教堂、迫害宗教自由  河南天主教徒泣訴信仰崩毀

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）儘管消息指出，中國與梵蒂岡即將就主教任命權簽署協議，但中國對境內宗教打壓力道卻不減，在各地強拆所謂的非法教堂，將土地挪作開發之用。

河南濮陽市一名劉姓老農，積攢畢生積蓄蓋了一座教堂，卻遭官方以違建為由拆除，看著只剩斷壁殘垣的教堂「遺址」，他說，「此地教堂面臨慘澹未來，我們已沒有地方可祈禱、做禮拜。」

許多教堂位於河南舊城區，並非沒有營建許可，卻於一夕之間遭官方列為非法，毫不留情夷為平地，以開發之名，極盡拆毀教堂之能事。

《法新社》報導，河南二十餘名教徒與教士受訪時，闡述了今年以來中國對該地教會採取的大規模鎮壓行動。教堂十字架遭拆、宗教印刷品遭沒收、教堂營運之幼兒園被迫關閉。

中國政府要求教堂展示五星旗，移除外觀所有宗教圖像。數月以來，未成年學童、大學學生，甚至嬰孩，都不得進入教會場所。就連在安陽市一處合法教堂，都有官員「視察」彌撒活動。

除此之外，教會也被迫上呈信徒資料，包括金融資訊以及是否與「外國勢力」有所掛勾。不具名的神職人員透露，這些資料將用於線上宗教管理及監控系統。洩漏信徒個資之舉，令教會人士充滿罪惡感，「他們覺得這是種罪，不少人跑來向我泣訴。」