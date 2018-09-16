台亞基金會新南向計畫　推青年才俊交流　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣亞洲交流基金會（以下簡稱台亞基金會）為民間協助政府推動新南向政策機構，董事長蕭新煌擬定5大方向，推動台灣與亞洲區域國家的交流計畫，分別為青年交流、智庫合作、文化交流、非政府組織、人道救援與災難管理。

8月正式開幕的基金會預計今（2018）年邀集國內外各領域致力於東南亞、南亞事務的先進與機構，共同發起「亞洲深耕聯盟」（Asia Engagement Consortium, AEC）倡議，目前參與的國內組織包括遠景基金會、國藝會、外貿協會、中經院、台灣東協中心、台灣海外援助發展聯盟等民間機構。

為深化及加強台灣與東南亞、南亞國家間的交流，根據中央社報導，台亞基金會董事長身兼總統府資政蕭新煌表示為推動新南向政策，政府規劃經濟、農業、醫療、教育4大旗艦計畫，分別由相關部會負責推動。

蕭新煌表示，台亞基金會作為連結民間與政府之間的平台，可說是政府架構下的第5項旗艦計畫。

蕭新煌接著表示，台亞基金會的5個重要計畫都是「以人為本位」，與政府是互補的角色。同時，總統蔡英文也期許台亞基金會作為活絡新南向的智庫，蕭新煌說明，基金會將致力達成這項任務，包括蒐集各界訊息並反映給政府，提供政策評估與政策建議。

台亞基金會推動的五大計畫之一「青年交流」，蕭新煌特別針對此表示，基金會未來將與美國合作，邀請區域內國家的青年來台交流，例如，太平洋論壇(Pacific Forum)將選派6位來自亞太地區的青年來台參與今年的玉山論壇，未來台亞基金會也將與周邊國家的相關智庫，共同舉辦東南亞及南亞青年領袖對話，邀請區域內青年來台交流。