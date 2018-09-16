美味大熔爐  「城東合作社咖啡」用跨國料理深耕台灣土地

（台灣英文新聞 / 潘云薇 台南採訪報導）彎進台灣府城大東門旁的巷弄中，一間由老房子整建、改造而成的「城東合作社咖啡」，內有傳統建材紅磚牆、日式和室設計、英國國旗擺飾……，整體呈現出新與舊、本土與外來元素相互揉合的多元風格。

翻開菜單，裡頭有鮮辣麻婆松阪豬、No13紅咖哩菲力牛兩款米食早午餐。老闆卓裕騏在米飯的挑選上，採用了有認證標章的泰國茉莉香米，它是長粒型大米，咀嚼時會散發出香蘭葉的特殊香氣與淡淡甜味，是廣獲國際認可品質最好的稻米品種。

台灣造型米飯，採用美味享譽世界的泰國茉莉香米。

主菜鮮辣麻婆松阪豬，肉品嚴選每頭豬僅有兩片，位於頰骨連接下巴處，油花分布有如大理石紋路的松阪肉。由於產量稀少、價位高，有些店家會以價格便宜許多的僧帽肉來代替，卓裕騏說，口感最大差異是僧帽肉較為軟嫩，松阪肉多了脆度與咬勁，烹調時只需乾煎就能帶出肉質的鮮甜。一旁可用來搭配米飯或松阪豬一起入口的精燉鮮辣麻婆醬汁，則是討教於四川師傅得意的麻婆豆腐佳餚，經過改良，將辣度降低，只取其椒麻香氣，以符合台南人的飲食口味。

另一款No13紅咖哩菲力牛，卓裕騏為了將牛肉控制在5、6分熟的最佳風味，烹調時必須先將煎台預熱至200度以上，再撒上蒜粒，佐配奶油、黑胡椒煎製菲力牛，以高溫鎖住表皮，讓肉汁不流失，但牛肉內層溫度不得高於50度，才能呈現出肉質本身的鮮嫩。而配製的紅咖哩淋醬，則以小火慢燉至馬鈴薯、洋蔥融化於醬汁中，讓口感更為濃郁香甜。

這兩道米食早午餐的附菜，均配上以魚露、薑黃、乾燥紅椒等泰式調味炒製的蔬菜溫沙拉，以及撒上香菇粉、牛膝草 、鼠尾草、羅勒等香料，放入鮮奶油、牛奶增添柔軟度料理成的法式嫩煎蛋。

店家在台灣家庭烹調美味記憶的大同電鍋器皿中，裝入特製醬汁。

上桌前，舀上一碗湯品，將特製醬汁盛裝入大同電鍋器皿中，它代表著台灣家庭烹調美味的集體記憶，而運用模具塑形的台灣造型米飯，配上鏟子狀湯匙與滿滿的配菜，則象徵著深耕這片土地的意象。

品嘗時，會發現餐點除了融合中、西餐的烹調方式，還帶有南洋風味，這是來自卓裕騏成長過程的美好經驗。他小時候因居住於工業區附近，有一次不相識的東南亞移工，將自己料理的菜餚分享給卓裕騏，讓他有機會接觸到東南亞的美味，感受移工的友善。卓裕騏說，台灣社會是一個大熔爐，他希望透過料理，呈現出不同族群的融合，在這塊土地所孕育而出的豐富飲食文化內涵，也藉此思考，在全球化的時代，台灣該如何進一步拓展國際視野。

在這間店裡，有意涵著耕耘台灣必須擁有世界觀的料理佳餚，也有過去農業社會所發展出來的懷舊飲品。鹹檸蘇打的發想，來自卓裕騏父親與祖輩的務農背景，年幼時，家中經常有客人會送來一簍一簍的檸檬，在當時是很昂貴的水果，吃不完可惜，他的奶奶會帶著家族成員一起醃漬檸檬，一層鹽、一層檸檬的堆疊到罐中密封起來，直至水分跑出來，鹹味進到檸檬裡，才能取出食用。

卓裕騏將這記憶中的味道轉化爲飲品，在調製時，舀入少許醃漬醬汁於杯中，放進半顆醃漬檸檬切片，將蘇打汽水倒至8分滿，插上環保竹吸管，便成為一杯鹹甜交融的沁涼飲料，滋味令人難忘。

清涼的鹹檸蘇打，來自老闆幼時醃漬檸檬的回憶。

城東合作社咖啡

地址：台南市東區東門路一段211巷13號

電話：06-208-6033

營業時間：週三、週四、週日

上午9：00～下午5：00

週五、週六

上午9：00～下午5：00

晚上8：00 ～凌晨1：00

（週一、週二公休）