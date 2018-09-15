〈時評〉胡思不亂想 轉型正義應「賠我青春」

這星期在新聞媒體上看到了好幾個熟悉的名字，彷彿一下子又回到 30 多年前我在美國時的情形。首先，看到有四大公子之稱的 86 歲沈君山博士過世的消息。接著是海外名人，台灣人醫師會創會會長 88 歲的周烒明醫師過世的消息。這兩位都是大我一輩的人。另外還看到兩個人的新聞，一是清大李家同教授批評科技部「為什麼要 35 歲以下才能主持 AI 的研究計畫」，另外一項是上個月因為蔡英文總統到美國德州詹森太空中心 (JSC) 訪問時，陪同蔡總統的現任 FAPA 會長郭正光博士的消息。

為什麼說彷彿我回到了 30 多年前了呢？因為這些人都與我三十多年前，拿到博士學位、準備回台灣教書時的人生最低潮時期的處境有些關係。我在 1980 年春天就拿到清華大學管理決策研究所的副教授職位聘書，之所以可以拿到那一個教職，是因為當時管策所所長李家同教授已經與我通訊了兩年，那個時候，我是在美國威斯康辛大學就讀計算機科學的博士學位。在畢業之前，李家同所長就一直在爭取我回清大管策所去教書。然而，那個時候因為我已經是被列為黑名單，最後是在李家同所長向當時擔任理學院院長的沈君山教授極力爭取，而沈君山院長透過他的影響力，以及我多位在清華大學任教的同樣麥迪遜校區回台的朋友，以及當時在威斯康辛大學統計系任教的中研院刁錦寰院士的聯名作保之下，我才拿到清華大學的聘書。

然而這還不行，最後還是功虧一貴！因為芝加哥的領事館堅持不發給我「回台加簽」，而我最終被迫留在美國。最後，我在 1980 年底到休士頓 NASA 的 JSC 太空中心去任職，也與郭正光結下多年的不解之緣。

沈君山是使我能拿到清華大學聘書的人。我跟沈君山其實只有一面之緣，而這一面之緣就是當美麗島事件發生之後，沈君山教授到美國各地演講，解釋高雄事件。我們知道高雄事件的真相是「未暴先鎮」，因此在會場上我舉手發言說，沈君山教授的整個說法是「忠孝仁愛禮義廉 ( 無恥 ) 、洢睨山勢舞流溪 ( 忘八 ) 」。

至於周烒明醫師，老實說我不熟。但是因為同樣是威斯康辛大學，他是當威斯康辛大學的台獨組織創始集結的主導人物。所以關於他以及其夫人的許多故事，我從當時也在威斯康辛大學的田弘茂教授，以及不久前過世的賴義雄教授那邊聽了許多，而且我很多朋友都與周醫師熟識，因此聽到他過世作古的消息也是心有所感。

最後要來談一下目前很出名的 FAPA 會長郭正光。其實郭正光在二十幾年前就非常出名，因為他曾經在 1992 年時以黑名單身份闖關到台灣，而且在軍警警戒之下，出現在海霸王餐廳的台獨聯盟公開餐會，並在軍警追捕之下成功的失蹤逃脫，但是却在台灣出境之後，在香港機場被捕的黑名單人士。

因為我在 1980 年底無法回台灣清華大學任教，到德州去與一樣在 NASA 任職的郭正光是鄰居。我在德州休士頓住了 10 年，我們的小孩大約同年，而且我跟郭正光是台大同屆、雖然是不同系，因此我們算是非常熟識的朋友。而且郭正光當年闖關時，人到機場是我與幾位德州朋友去接機，最後出關也是我與一位朋友送行，而他出關之後竟然被捕，我們百思不得其解。而且擔心會被郭正光誤會、是我或另外一位廖性朋友去告狀，所以他才被捕。後來有機會碰到一起討論時 ，郭正光他告訴我說，是因為他的結婚戒指在出關時被認出來，而使他在香港被原機送回台灣而被捕的。

這樣過了 30 多年了，有兩位前輩已經作古了，兩位較年輕的、與我年紀差不多的，則還在崗位上努力。例如說學人工智慧 (AI) 的李家同教授，指責科技部為什麼 A l 研究的主持者要 35 歲以下，這顯然是很不合理的。而像郭正光、還在為台灣的獨立建國而努力。他擔任台灣人公共事務協會 (FAPA) 的會長，多年來一直為台灣的獨立建國而努力奔走。無獨有偶，像我這幾年來為解決台灣的能源自主，努力推動能夠做為基載的地熱發電，而我們蘭陽地熱資源公司，到這個月底也已經成立 6 年了，雖然到目前為止還沒能夠有很大的成就，但是與宜蘭大學合作的清水地熱 9 號井，也正在申請併網，目前是受到能源局的「能源技術組」組長陳崇憲的不合理刁難，而拖了三個多月。這方面以後我會再寫文章做詳細的報告。