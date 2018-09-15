荷媒登臺代表專文　籲聯合國「向臺灣打開大門」

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）我國駐荷蘭代表周台竹投書荷蘭媒體，呼籲應讓臺灣加入聯合國，「向臺灣打開大門」，使國際社會與臺灣皆受惠。

《自由時報》報導，荷蘭媒體改革日報（Reformatorisch Dagblad）14日刊登周台竹以「讓臺灣加入聯合國」（Allow Taiwan to join the UN）為題的專文，文中周台竹表示，聯合國不應再向中國讓步，配合中國一中原則的藉口，阻撓臺灣參與聯合國的活動及相關組織。

周台竹指出，中國共產黨不斷佯稱擁有臺灣主權，但自1949年至今，卻從來沒有統治過臺灣。他也表示，只有臺灣2千300萬的人民才能決定臺灣的未來，在聯合國尚未和平解決臺灣代表權的問題之前，都應該要邀請臺灣參與其會議與活動。

周台竹表示，身為全球第22大經濟體的臺灣，願意提供相關援助，但自稱為全球最重要機構的聯合國，卻拒絕臺灣的善意，令人不解。他並認為，臺灣加入聯合國能讓臺灣與全世界都受益，「聯合國要和其會員國對抗外在壓力，向臺灣打開大門。」

第73屆聯合國大會將於9月18日在美國紐約聯合國總部登場，外交部上（8）月底召開記者會表示，今年仍將不提加入聯合國案，但為延續去年推案的動能，今年推案的主軸為「臺灣是落實全球永續發展目標的重要夥伴」，並著重於三大訴求，「希望能夠再次提醒世界，重視臺灣是區域跟全球一股理性、正向跟有貢獻的力量。」