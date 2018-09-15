(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)媒體報導，德國情治機構疑似私下協助反移民民粹團體，引起民衆不滿，甚至傳出要求梅克爾下台的聲音。

日本《時事通信》報導，成爲衆矢之的的，是聯邦憲法保衛局局長漢斯-蓋奧格·馬森（Hans-Georg Maaßen）：德國媒體指控他私下告訴右派民粹政黨德國另類選擇（AfD），如何躲避聯邦憲法保衛局檢查，並向他們透露機密統計數據。

另外，根據報導，上個（8）月下旬德國東部出現一部歧視難民影片時，儘管總理辦公室對其進行強烈批評，馬森竟然稱這可能是假消息，讓民衆感到訝異。雖然日後内政部長試圖滅火，但顯然他未能撲滅火勢。火愈燒愈旺。

對此，《時事通信》報導，參與執政聯盟的社會民主黨，對馬森的表現相當不滿，已經表態若他不辭職，該黨可能無法再待下去，威脅離開聯立政府。

報導回顧，梅克爾主導的寬容難民政策，似乎讓二戰後對種族議題敏感的德國人，也無法忍受，各地出現民衆聚集抗議，甚至和支持難民的團體爆發衝突。

根據報導，梅克爾也坦誠這次的風波，可能會造成聯合政府的危機。《時事通信》分析，10月德國有兩個邦議會即將選舉，如果反對移民的右派民粹政黨席次提高，梅克爾恐將面臨更大的政治難關。

德國情治單位暗中協助右派民粹 内政部長滅火失敗將燒到梅克爾？