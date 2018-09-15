年底公投綁大選 成案與否最快10/2揭曉

中選會目前收到的10個公投案連署書，皆由戶政機關查對中，查對期30天，預計9月底前會有公投案陸續查對完成，並回報中選會，中選會最快會在10月2日宣布是否成案。

公投法修正後，由於門檻大幅降低，導致公投提案暴增。中選會今年在未編列任何公投預算下，將首次辦理多個公投併大選投開票，面臨經費、人力和開票時間等種種考驗。

中選會日前召集各地選委會開會，由於九合一選舉是年滿20歲才能投票，公投則是18歲，因此採分開領、投方式進行，避免一次領取過多選票弄混。九合一選舉會領3到5張票，公投則視最後成案數才能決定。

中選會官員說，公投採多案一票匭的方式投票，開票時會先分類再開票，先分案別、再分同意票、不同意票，再一張、一張開票。各選委會也一致建議公投票以白色印製。

中選會官員表示，對於選委會所提的意見，中選會都會納入改進，不斷演練，18日將提到委員會議討論，希望盡快決定開票作業流程。

送交查對的10個公投案，首案約於8月28日或29日開始查對，因此，9月底前會有公投案陸續查對完成。官員表示，到時候戶政機關會回報給中選會，清楚說明公投案的查對情形，包括合格份數、不合格的原因為何等。

對於傳出國民黨公投連署書有2%的死人連署，中選會表示，現在不方便談細節，等戶政機關回報狀況再說。

公投案一旦查對完成，中選會依法必須在10天內公告是否成案。中選會已排定10月2日、16日召開委員會議，，未能提到16日審議的公投案，等於來不及綁大選投票。

官員表示，若最後10案都成案，將辦50場的電視說明會，一場費用至少新台幣100萬元，因此要趕緊向行政院申請第二預備金。此外，為了順利在午夜前完成開票，每個投開票所需增聘3到6人，等於要多招募5萬多人，目前各縣市都在積極招募中。

公投修法後，年滿18歲即可投票。中選會邀請藝人簡廷芮擔任代言人拍攝宣傳短片，鼓勵18歲青年踴躍參與公眾事務。中選會估計，18到20歲的首投族約有60萬人。