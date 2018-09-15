移民署「新」意十足  揪新住民剝柚慶中秋  

（台灣英文新聞/ 李文潔 採訪報導）中秋佳節將至，為促進在台新住民及移工融入在地生活，並撫慰鄉愁，內政部移民署9月15日在台北地下街第1廣場舉辦「歡『新』喜『月』渡中秋」活動，吸引超過150位新住民及眷屬共襄盛舉。

移民署台北市服務站主任黃齡玉、移民署專委劉保民、義美聯電公司總經理程豫台等人也到場與新住民及移工同賀。活動由內政部新住民發展基金補助。

黃齡玉表示，中秋節是我國三大傳統節日之一，月圓人團圓，許多新住民姐妹在這樣的日子裡難免思鄉心切，因此移民署特別規畫此次活動，讓新住民可以攜帶眷屬一起參加。

程豫台表示，特別感謝移民署長期致力改善新住民的工作及生活，除了提供許多新住民進修課程及移工權益宣導活動外，更經常舉辦各式節慶活動，讓台灣成為新住民的另一個家，他更代表義美聯電董事長高志明，祝新住民中秋節快樂。

移民署台北市服務站主任黃齡玉（圖片：新住民全球新聞網 攝）

活動以新二代舞蹈「琴韻揚州」開場，舞團由新二代與台灣當地小朋友組成，在古箏琴聲悠揚的伴奏下，小朋友拿著絹傘跳舞，像飄落凡間的小仙女，讓現場觀眾無不陶醉其中。

此外，新住民小朋友穿著點綴許多亮片的新疆舞舞衣為觀眾帶來舞蹈「天山戀歌」，舞蹈活躍優美，步伐輕快靈巧是新疆舞的特色之一，濃濃的西域風情，博得滿堂喝彩。

而抽獎活動更是為今日活動掀起另一波高潮，現場的新住民媽媽既期待又怕受傷害，有抽到禮物的新住民媽媽開心地合不攏嘴，更有媽媽抽到禮物，身旁親友興奮地大力鼓掌，拱著得獎人上台領獎，讓活動充滿笑聲。

另一活動「月餅DIY」在專業烘焙師顏老師的指導下，讓新住民及眷屬體驗製作冰心綠豆糕。少糖少油的健康食材及簡單的做法，讓新住民親子躍躍欲試。而「撥柚競賽」則是讓新住民親子透過剝柚子的團隊合作，增加互動促進親子關係，許多小朋友在父母的帶領下，從起初的手忙腳亂到順利剝掉柚子皮，讓新二代充滿成就感。

左起：義美聯電公司總經理程豫台，移民署專委劉保民、及移民署台北市服務站主任黃齡玉（圖片：新住民全球新聞網提供）

移民署表示，中秋節活動旨在增進新住民認識台灣風俗民情，透過實際參與，讓新住民和家人留下美好回憶。同時，藉由活動的虛實整合，在網路傳播，擴大新住民的社交圈，為促進台灣多元文化融合，政府與民間齊力共創新願景。

移民署規畫的「新住民全球新聞網」，以泰語、印尼語及越南語播報台灣當地新聞，讓新住民輕鬆獲得需要的資訊，在這資訊社會中不缺席。

移民署持續辦理「新住民子女海外培力計劃」，鼓勵新住民子女利用寒暑假回新住民家屬的母國進行語言學習、體驗家庭生活，以及從事文化交流。移民署更推出免費新住民平板借閱服務，藉由親子共學網路電腦課程，在家免出門即可輕鬆數位學習，透過課程互動，體驗數位資訊帶來的便利與樂趣。

民眾與移民署的「Taiwan 我來了」廣告板合照（圖片來源：新住民全球新聞網）

新住民親子在老師的指導下製作冰心綠豆糕（圖片：新住民全球新聞網）

義美聯電公司總經理程豫台與來賓一起製作月餅（圖片來源：新住民全球新聞網）