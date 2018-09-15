小領袖大員工 4種現代管理模式你適合哪一種？！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）隨著知識型態工作的興起，公司不能再仰賴原本的「領袖」模式，因此一種新的管理模式正在形成，加拿大第一學府麥吉爾大學教授Henry Mintztberg稱之為「緊急戰略」(emergent strategy)。

在這個模式中，每位員工都有機會在工作、公司中做決策。除此之外，也因為公司不再是「集大權於一身」，因此每位員工皆需要為公司收入以及職場文化負責任。

根據《QUARTZ》報導，此種模式下的領導者可以分為4種類型：老師、學習者、動員者、給予者。

1.老師

老師型的人，專注於「以身作則」，他支持行事透明、知識共享、持續學習和回饋。並且，可以敏銳地注意到自己的團隊正在做甚麼，以及該如何最好地支持他們，但不因此插手。

這種領導方式完全取決於信任，如同串流影片公司Netflix他們就視自己的員工為負責任的年輕人，並且相信他們是公司可以依賴、給與權利的重要資產。

2.學習者

隨著工業系統變得越來越大，越來越複雜，領導者必須學習新知，以便在適當的時間，整合不同部門有用的資源。

學習者是整合、應用新知的管道。組織設計轉型公司Ready的設計師Tim Casasola就是一個很好的例子。

他曾經幫助500位領導者，走向全新的工作型態。而在這過程員工以及領導者，皆需要不斷地學習。因此Casasola時常提醒自己：「我知道的有限，而我只是幫助他們帶來改變。」

3.動員者

動員者非常了解組織的需求，當訊息來自不同或是相較遙遠的團隊時，動員者能以明智的選擇做出回應，並且帶領他們融入團隊，促使集體行動。

美國鋁業公司Alcoa執行長Paul O’Neill就是很好的例子，Paul O’Neill開會時大部分時間都在聆聽。例如，針對「安全」問題，他鼓勵所有員工互相分享「員工安全」議題，並且要他們思考怎麼樣提高效率和生產力。

4.給予者

態度柔軟，無私，願意合作，以及大好人，或許不是你所想像的大企業家特質，但Google執行長Sundar Pichai的管理風格就是：幫助他人成功。

亞伯拉罕‧林肯也是給予者，他把己見放一邊，並以「服務國家」為己任，任命候選人中最適任的「對手」為內閣，而他也因「他人利益優先」的堅持而聞名。

以上四種領導模式皆強調建立透明度和信任。不論你是何種模式，在帶領團隊前都可以腦力激盪：「我該如何使團隊充分發揮能力，把眼前任務做到可圈可點。」