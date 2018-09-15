蘇啓誠疑因壓力過大輕生　吳釗燮表示心痛自責

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）日前颱風重創日本，外交部駐日單位遭批對國人急難救助不力，我國駐大阪辦事處處長蘇啓誠疑似因此壓力過大而輕生，外交部長吳釗燮在一封致部內的公開信中表示，一個家庭因工作而破碎了，他感到很自責，也表示外交部將更加照顧部內員工的身心健康。

吳釗燮表示，蘇啓誠離世的消息使他心痛，「我們失去一位正直、謙和及誠懇的優秀同仁。」一個家庭，因為工作及來自內外的壓力破碎了，「我很自責。」

吳釗燮接著提及，外交部應該要改進，必須要更加照顧內部職員的身心健康及家庭生活。他也呼籲外交部是一個大家庭，要對彼此給予更多關心與支持。

吳釗燮提及，外交確實是臺灣最艱困的挑戰，「但是大家仍然盡心盡力，因為我們背負著這個國家的外交責任。」他也提及外交人員家眷所付出的犧牲，表示「我們外交部，最對不起的，就是他們。」

最後，吳釗燮呼籲部內外交人員團結並互相扶持，「我們來自不同的背景，身處不同的地方，肩負不同的責任，但是我們的目標是一致的。我們必須團結，勇敢的走下去。」

61歲的蘇啟誠過去曾駐那霸辦事處，今年7月才調至大阪，任期至今不到三個月。據了解，蘇啟誠昨（15）日未到辦事處上班，祕書至他的住所查看，才發現他已輕生。

外交部表示，「對蘇啟誠不幸往生，表達最深摯的悲慟與不捨。」蘇啟誠為人誠懇正直，任事認真盡責，一生戮力從公，長年參與並積極推動提升臺日全方位合作關係。