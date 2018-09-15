(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)日前聯合國安理會對北韓制裁報告書，因俄羅斯的反對，而無法對外公佈。對此，美國表達對俄批評，並強調爲了達成廢核目標，一定要確實實施制裁。

日本《NHK》報導，美國國務卿龐皮歐在當地時間昨（14）日，召開緊急記者會，批評俄羅斯蓄意干擾制裁執行，並強調川普認爲，必須透過制裁，來讓金正恩知道全面廢核的重要性。

報導回顧，原本安理會預計，在本（9）月初公佈專家小組整理的北韓制裁情況報告書，但俄羅斯疑似因内文指自己違反制裁規定，而反對公佈。

對此，《NHK》報導，安理會將在17日，召開緊急會議，其中被美國指責違反制裁的俄羅斯和中國，會有什麽反應，相當值得關注。

下面節錄《台灣英文新聞》最近對於北韓和主要國家關係的最新消息。

美國

日本《時事通信》報導，面對美國指控北韓駭客，對Sony等公司發動攻擊，北韓官方通訊社《朝鮮中央通信》發佈評論駁斥。

《朝鮮中央通信》刊登的評論警告美國，小心煽動敵對情感，會對美朝履行川金會共識，造成負面影響。

日本

《路透社》報導，安倍表示，日朝必須打破相互不信任，向前邁進，並強調最後自己必須直接與金正恩對話，來創造解決北韓綁架日人問題的契機。

根據《路透社》，安倍補充，各國必須在北韓問題上，維持合作關係。

南韓

日本《時事通信》報導，南北聯絡事務所前（14）天開幕典禮，由南韓統一部長趙明均，以及北韓祖國和平統一委員會委員長李善權等人出席。

趙明均表示，從今以後，兩韓能24小時全年無休，進行直接協議，象徵南北雙方共創的和平。

俄羅斯擋北韓制裁報告書 17日安理會將召開緊急會議