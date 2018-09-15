(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們曾報導，印度洋國家馬爾地夫陷入中國債務陷阱，面臨割地危機。本（9）月23日，該國即將舉行總統選舉，決定之後是要繼續接受中國所謂「經濟援助」，還是重返先前的親印親美路線，將影響印度洋地緣政治，以及航海自由，值得關注。

前情提要：馬爾地夫陷中國債務陷阱將割地 總統：繼續借錢

日本《產經新聞》報導，現任總統阿卜杜拉·雅門（Abdulla Yameen），在近日一場演講中，威脅如果在野黨贏得選戰，馬爾地夫就會受到外國勢力的侵襲，甚至失去獨立，並強調絕對不可以受國外威脅動搖。報導猜測，雅門所謂的威脅，應該是美國。

《產經新聞》回顧，雅門在今（2018）年2月宣佈戒嚴後，便陸續逮捕反對自己的在野黨高級幹部及最高法院法官，以鞏固權力。在選戰正式開打的8月之後，疑似又有至少19名在野黨支持者，以及4位對執政黨進行詛咒行為的民衆，遭到逮捕。在野黨總統參選人甚至直接表示，政府似乎試圖在選戰中，耍小手段。

根據報導整理，2013年雅門當選總統後，馬爾地夫便和原本相當友好的印度，愈走愈遠，在今年5月甚至直接拒絕印度軍隊，繼續部署士兵及直升機。

《產經新聞》報導，面對雅門的親中態度，以及強硬政治作風，甚至連自家執政黨的議員，都出現反抗的跡象。不過，選舉結果究竟會如何，還有待觀察，我們將持續關注。

以下節錄自《台灣英文新聞》稍早報導。

斯里蘭卡媒體《蘭卡網》報導，馬爾地夫總統選舉，將在今年9月23日登場，因此希望連任的雅門，便試圖以經濟利益來吸引選民，而宣稱將和中國借更多錢。

根據《蘭卡網》，雅門在一座港口的啓用典禮中，強調這些建設，如果單靠馬爾地夫國家預算，根本不可能完成。而面對批評進一步擴大借款的反對黨，雅門則表示，他們缺乏領導國家的願景。

報導回顧，今年2月，馬爾地夫最高法院命令，釋放政治犯，並停止對前總統納席（Mohamed Nasheed）的追訴，讓該國陷入政治危機。對此，雅門宣佈全國進入戒嚴狀態，甚至逮捕了兩位最高法院法官以及異議人士。最後最高法院終於低頭，撤回命令。

繼續任一帶一路侵蝕或轉回親印？馬爾地夫總統選舉即將登場