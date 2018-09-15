專訪大馬YouTuber 西西歪：「我就是衝著YouTube來台灣念書的！」

（台灣英文新聞/蔣佩庭 台北採訪報導）「我希望大家因為喜歡西西歪，所以喜歡馬來西亞。」大馬YouTuber「西西歪」鏗鏘有力的說道。

就讀於國立台灣藝術大學的西西歪，運用本身外國人優勢，以台馬「文化差異」為主題，與香港朋友狄達，在YouTube上開啟頻道「甜度冰塊」希望藉由影片，讓台灣人更認識馬來西亞及香港。

極具洞察力的他，認為YouTube產業趨近飽和，要怎麼樣在眾多YouTuber中殺出重圍，最重要的就是有特色。因此他們以「異國合作、專業技術」為賣點，透過港、馬、台不同的文化激盪出與眾不同的火花，也運用電影系修習的專業技術，在網路「快快快」的步調下堅持一貫的高品質。

「說到底，我就是衝著YouTube來台灣念書的！」

今年25歲的西西歪，從小對攝影有著非比尋常的熱情，因此他花了兩年的時間摸索影片製作。因緣際會之下，他來到台灣國立藝術大學，修習馬來西亞較少的「電影系」，期待自己的影片製作技巧可以更純熟

許多朋友笑稱西西歪是「工作狂」，但他本人卻不以為然地說：「我不覺得自己是在工作，我只是在做自己喜歡的事情罷了！」他認為工作狂無法持之以恆，唯有在興趣上扎根才是根本。

「我沒有回頭路了，相機成為我第一個老婆！」

在「藝術創作」沒飯吃的刻板印象之下，西西歪的父母不僅很支持自己的兒子追夢，還變成小粉絲，除了定期關心寶貝兒子有沒有上傳影片之外，還在專業設備上的提供不遺餘力。

而他這麼堅持這條路的原因，除了興趣更多是來自父母的期望跟支持。他認為「堅持」是由「責任」累積出來的─「責任愈重，堅持愈久」，他以自身經驗為例子，當他的父親買了第一台相機給他時，他就對自己說：「我沒有回頭路了，從今天開始相機是我第一個老婆！」

「就馬來西亞而言，台灣電影文化很不錯！」

他認為來台讀「電影」CP值很高，因為「學費便宜、教材專業」，除此之外台灣電影、媒體業較發達。因為，馬來西亞有言論自由及宗教問題，反之台灣則是非常自由。不過，凡事一體兩面，台灣太自由很棒卻也讓人疲憊。例如，許多事情會因為輿論壓力而卻步、政府害怕民意，難下決定…等等。

而面對廣大網友給自己影片的建言，西西歪則表示：「沒有根據的謾罵，自己不會去理會；認真的批評很有感，自己很感謝，不過還是會難過。」

「文化差異，實在很有趣！」

台灣人把兩個東西放嘴邊「不好意思」、「辛苦了」！他覺得，台灣人是很委婉的民族，馬來西亞人則是大喇喇的。除此之外，他認為台灣人相較於馬來西亞人友愛。

西西歪剛來台的時候，他同學主動地邀請他去看A Lin的演唱會，讓他備感窩心。後來他才發現，原來台灣同學都會有一種想法是：「因為你是外國人，所以你需要我的幫助。」而大馬卻是個很冷漠的地方，隨時都要提防自己的愛心會不會被利用。

除此之外，他還分享，台灣人會留意小事情。例如，包包拉鍊忘了拉，會有人來提醒你、去速食店會主動回收自己的垃圾、丟垃圾時遵守回收規定…等等。

當然，台灣人的「貼心」也常讓西西歪誤會。他表示，女同學主動地幫忙、請他喝麥香…等等的行為，跟大馬女生真的很不一樣，有時候會讓他有點害羞。

「認真學習，精益求精！」

馬來西亞學生，在許多台灣大學交換生編制中屬於「跨海華人」，因為相較於他國，他們的文化背景與台灣差異不大。對於西西歪來說，來台學習唯一的困難就是：手寫「繁體字」，為了訓練自己，他來台前每天邊聽歌邊默寫歌詞，十分辛苦。

而對於提升自己的拍攝技巧，他則是描摹許多國外YouTuber像是，「Smosh」的幽默、「Ryan Higa」對自己影片品質的堅持、「CaseyNeistat」Vlog(影片部落格)大神每天上傳影片卻非常專業的精神…等等。

最後，西西歪表示，他將繼續堅持自己目前的影片風格─「台馬文化差異」希望自己可以做出口碑，並且期待有朝一日能拍攝電影，讓這世界不再說「馬來西亞跟新加坡差不多」而是「新加坡跟馬來西亞差不多」！

西西歪熱情且堅持的態度，日後表現精彩可期！