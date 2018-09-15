(台灣英文新聞/吳東文 台北綜合報導)雖然山竹颱風未登陸台灣，但仍為東北部及恆春半島等地，帶來降雨和強陣風，請民衆注意。另外，在山竹路徑上的菲律賓，則有520萬人，要進行避難，可見颱風強度。

氣象專家鄭明典，在其臉書上表示，今（15）日包含綠島、蘭嶼在内的台灣沿海地區，以及澎湖、金門、馬祖等地，受到山竹颱風影響，容易有長浪發生，尤其基隆北海岸、東半部地區、以及恆春半島，都已經出現2到8公尺的長浪，請民衆注意自身安全，避免前往海邊。

鄭明典説明，今日台中以北、基隆北海岸、含蘭嶼、綠島在内的東南部、恆春半島以及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區，容易出現9到11級強風，而大台北地區，也會有8級強陣風出現。下午開始，則是高屏地區會有9到10級強震風。

鄭明典還提醒，今日台灣西半部地區，容易出現局部焚風，金門也會有高溫現象，請民衆注意。

另外，山竹颱風在今日登陸菲律賓呂宋島，當地政府民衆嚴陣以待。

菲律賓首都馬尼拉市受到山竹颱風影響，出現淹水（美聯社）

菲律賓《Rappler》報導，菲律賓國家災害風險減降管理委員會（National Disaster Risk Reduction and Management Council）稍早估計，大約有520萬菲律賓民衆，居住在山竹颱風路徑上，目前已經有上千民衆離開家園避難。

另外，報導介紹，在菲律賓受到西南季風影響的地區，需要小心潰堤及土石流。

《Rappler》説明，目前山竹颱風預計會在今日晚間，離開菲律賓地區，但若行徑速度又變慢，則可能會延後離開時間。

鄭明典提醒，

山竹颱風幾乎是以巔峰的強度登陸呂宋島北端！

請人在台灣或菲律賓的民衆，注意自身安全。若國人在菲需要請求幫助，可聯絡我代表處，電話是(+63) 2-887-6688 / 02-887-6688；若情況緊急，請改撥(+63) 917-8194597 / 0917-8194597。

【山竹颱風】台灣各地注意強陣風 菲律賓上千民衆撤離