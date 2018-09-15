中國再傳非洲豬瘟 內蒙古也淪陷

（中央社台北15日電）中國各省市陸續傳出非洲豬瘟疫情，最新消息是內蒙古淪陷。中國農業農村辦公室14日表示，內蒙古自治區錫林郭勒盟阿巴嘎旗和河南省新鄉市獲嘉縣各發生一起生豬非洲豬瘟疫情。

新華社報導，內蒙古自治區畜牧獸醫部門12日在排查非洲豬瘟疫情時，發現錫林郭勒盟阿巴嘎旗一養殖戶生豬不明原因死亡；河南省畜牧獸醫部門排查非洲豬瘟疫情時，發現新鄉市獲嘉縣一養殖場生豬不明原因死亡。

中國農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心（國家外來動物疫病研究中心）確診為非洲豬瘟。官方並宣稱，「目前，上述疫情已得到有效處置」。

內蒙古阿巴嘎旗養殖戶飼養的生豬發病16頭，死亡16頭；河南省獲嘉縣養殖場發病生豬148頭，死亡64頭。

中國自8月3日在遼寧瀋陽確診首起非洲豬瘟疫情以來，至今共有7省市區確診非洲豬瘟疫情，包括遼寧、黑龍江、河南、江蘇、安徽、浙江和內蒙古。

其中，安徽省傳出疫情個案最多，共有7起，分布在4個市，分別是蕪湖、宣城、滁州和銅陵。從地圖上看，4市都位於安徽省東南部，蕪湖、宣城、銅陵3市緊鄰。（編輯：陳家倫/馮昭）1070915