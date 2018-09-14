山竹颱風15日最接近台灣　航班異動、需防豪大雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年第22號颱風山竹外圍明（15)日最接近台灣，中央氣象局預報中心科長謝明昌今(14)日表示，15日東部、南部恐有豪雨或大豪雨，各地也要留意強陣風。

根據中央社，受颱風山竹影響，長榮航空15日台北飛往香港的BR827航班取消，16日香港飛往台北的BR828航班取消。



台灣虎航指出，15日福岡飛往高雄的IT271將提前至下午4時55分起飛，高雄飛往沖繩的IT288提前至下午3時35分起飛，沖繩飛往高雄的IT289將提前於晚間7時10分起飛。



另外，由於山竹颱風可能影響澳門天氣，台灣虎航也宣布，凡在今天前購票買16日至17日前往澳門的航班，航班編號IT301、IT302、IT303、IT304、IT305、IT306、IT307、IT308、IT321、IT322、IT371、IT372，可申請延後出發日期至10月14日前，或申請退費，免付手續費及機票價差。

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中央氣象局觀測，今年第22號颱風山竹14日下午5時位在鵝鑾鼻東南方約680公里海面上，以每小時28公里速度，向西北西進行，7級風暴風半徑320公里。



中央社引述氣象局預報中心科長謝明昌14日指出，山竹颱風的暴風圈有320公里，強度仍非常大，15日是颱風離台灣相對距離最近的時候。

預估14日晚到15日台中以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區，易有9至11級強陣風，大台北地區也可能有8級左右強陣風出現。



降雨部分，謝明昌說，受颱風外圍環流影響，14日晚入夜後到15日，花東、恆春半島及屏東山區都可能出現豪雨或大豪雨等級雨勢，其他地區也會有短暫陣雨，預計風雨會持續到16日上半天，提醒民眾留意。



謝明昌補充，隨著颱風山竹持續往西移動，預計15日晚上暴風圈就有機會脫離台灣近海，並解除海上颱風警報，而未來颱風山竹將朝香港及海南島方向移動，不排除登陸的可能性，提醒有計畫前往的民眾留意航班資訊。