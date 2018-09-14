宜蘭染結合時尚　在巴黎國際時尚週大放異彩

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）台灣的「宜蘭染」本(9)月7日獲選進入法國「WHO’S NEXT & PREMIERE CLASSE 巴黎國際時尚週」參展，成功將宜蘭染導入時尚並帶進國際市場！

已舉辦逾20年的法國「WHO’S NEXT & PREMIERE CLASSE 巴黎國際時尚週」，每季會精選來自全球各國的品牌參展，欲參展的設計作品必須先通過主辦單位審核，而開展後還會有超過5萬人次的專業人士及買家入場參觀，是國際時尚業界的重要年度盛事。

圖片來源:宜蘭文化局

宜蘭縣政府文化局長李志勇表示，此次邀請知名時尚設計品牌設計師許艷玲及國寶級天然染色工藝師陳景林擔任策展人，並由培力計畫中50名在地職人、學員創作設計，以「擁抱大地」為主題，運用宜蘭染獨一無二的色紋創新搭配，製作服飾、配件及掛飾，除了進一步將天然染色帶入時尚產業鏈，更透過國際展會的交流與曝光，擴展「宜蘭染」國際視野，藉此走出不同於傳統天然染色產業之路及特色發展。

除了到法國時尚週參展外，因恰逢當地一年一度的「歐洲遺產日Journées Européennes DU PATRIMOINE」，平時不能參觀的建築、國家古蹟會在這段時間對外開放。「法國巴黎台灣駐法代表處」也特別邀請文化局偕同「宜蘭染工坊發展協會」，至代表處館內空間策畫「花樣宜蘭染」特展，並搭配遺產日的時間，於9月14日至16日展出近百件作品。

如此一來除了促進台法雙邊深化文化與文創交流，同時也讓當地民眾有機會欣賞來自宜蘭的天然染色之美。

圖片來源:宜蘭文化局

宜蘭曾經有過輝煌的製藍產業，藍染布匹也曾盛極一時，後因化學染料出現而逐漸衰弱，為重振百年染布產業，2015年宜蘭縣政府文化局開始啟動「天然染色人才培力計畫」，以科層化的成長計畫方式，應用台灣在地染材，持續深入學習，打造宜蘭天然染邁向專業品牌的基石，賡續培育「宜蘭染工坊」產業人才。

「天然染色人才培力計畫」透過染色技藝學習、染料知識學習與應用、布料知織、異材媒合與應用等課程，培育出許多優秀天然染色人才，每年的新創作品在台灣設計展、宜蘭染成果展、台灣文博會等展會大受好評。

圖片來源:宜蘭文化局