傅崐萁將入監服刑　法務部次長蔡碧仲代理花蓮縣長

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）花蓮縣長傅崐萁遭判刑將入監。行政院今(14)日表示，已核定由法務部次長蔡碧仲接任花蓮縣代理縣長，蔡碧仲將於9月17日正式上任。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今（14）日指出，蔡代理縣長為國立政治大學法律系畢業，1984年特種考試司法人員考試乙等考試推事檢察官科及格，之後累積豐富的行政資歷，於行政機關服務期間表現績優且有效率。

同時蔡代理縣長係司法官訓練所第25期結業，曾任澎湖、雲林、嘉義地檢署檢察官，嘉義縣市政府法律顧問、訴願會委員，以及中華民國律師公會全國聯合會副理事長等職，嫻熟法治、深具行政能力，相信能穩定花蓮縣政，順利推動縣務，讓花蓮縣民安心生活，提供良好的行政服務。



另Kolas發言人也指出，年底將舉行九合一選舉，由於蔡代理縣長曾為資深檢察官，盼藉由其相關經歷，協助年底地方公職人員選舉公正舉行，協助花蓮縣民選賢與能，順利選出為民服務的花蓮縣長人選。

中央社報導，花蓮前縣長傅崐萁，被控於立委任內涉嫌炒作合機電線電纜公司股票，遭判刑8月定讞，傅崐萁將入獄服刑。內政部依地方制度法第79條規定，對傅崐萁解除職務，並盡速報請行政院指派代理縣長人選。



報導引述蔡碧仲受訪表示，將辭去法務部政務次長職務，出任代理花蓮縣縣長，在花蓮將會秉持行政中立的角色，繼續推動縣府相關政策。