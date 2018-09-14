(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)葉門近日陷入内戰紛爭，導致民衆紛紛逃出國避難，其中又以廉價航空多、給大多數外國人免簽證待遇的南韓濟州特別自治道，最受到喜愛。今（14）日，南韓入出境管理單位宣佈，有23名葉門人，得到居留許可，能離開濟州島，前往南韓本土，期限為1年，有延長機會。

南韓《朝鮮日報》報導，濟州出入境及外國人廳（韓文漢字：濟州出入國·外國人廳）表示，島内484名申請難民的葉門人中，有440人已經完成面試，其中23名攜童者、孕婦、未成年人、以及受傷者等，得到了「人道居留許可」（韓文漢字：人道的滯在許可）。

濟州出入境及外國人廳人士強調，雖然他們決定不給葉門人難民地位，但考慮到當地嚴重的内戰情況，而給予「人道居留許可」，解除這些人的離島禁令，讓他們可以選擇前往南韓本土，或是繼續留在濟州島。

報導引述南韓法務部人士説明，表示目前這23名葉門人中，只有1人決定留在濟州島，其他人都將搭乘交通工具，前往朝鮮半島本土。不過，考慮到民衆可能出現仇外情緒，南韓政府不對外透露他們將前往的城市或地區。

一位不願透露真名、得到「人道居留許可」的葉門人告訴《朝鮮日報》記者，他希望前往首爾等大城市，讓小孩能夠好好受南韓教育。

《朝鮮日報》介紹，總共有491名葉門人，申請難民地位，扣除7位離境者、以及3位撤回申請者，共剩下481人。目前剩下41人在等待面試，預計本（9）月底會全部結束。根據報導，得到「人道居留許可」者，必須要在1年的期限結束之内，向相關機構申請延長。若期間内違反規定，南韓政府可以隨時取消他們的居留權。

報導説明，所謂「人道居留許可」，是給予不是難民，卻因人道理由，需要允許居留的外國人。當然，由於他們不是難民，因此無法享受健保、基礎生活保障等福利措施。

另外，若申請者不服南韓政府判斷，他們可以提起第二次審查，其間可繼續居留在南韓境内。

【濟州難民】准了！23名葉門内戰逃難者可進入南韓本土